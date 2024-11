El presidente de Desamparados, entre la preocupación por posibles sanciones y un mensaje ¿a Colón?: "Después se victimizan"

Y agregó: “Depende de los árbitros darles curso a las sanciones ante este tipo de actitudes. Vienen a generar el problema para después tener las razones para victimizarse. Vienen a generar el problema, lo sabíamos, y lamentablemente el partido quedó suspendido”.

image.png

En cuanto a lo que se viene después de los golpes, piedrazos, heridos y la detención de una persona, cuando aún no se jugaba el complemento, los equipos deberán esperar para saber qué medidas tomará el Tribunal de Pena Consejo Federal de AFA.

Al respecto, el presidente de Sportivo comentó que, “se viene seguramente ahora una discusión. Si se juega la segunda mitad fuerte cesada, si lo suspenden, si lo dan por terminado en el empate, puede pasar cualquier cosa. De todas formas, los antecedentes nunca han sido favorables para Desamparados. Estuvimos con un antecedente no muy lejano contra Del Bono, donde no se detectó, no se peritó, para usar los términos precisos, ninguna lesión en un jugador. Sin embargo, Desamparado tuvo que purgar tres fechas de suspensión con la cancha suspendida, tres fechas sin público, pagando multas equivalentes a entradas. Es lamentable”.

Para finalizar expresó: “Nos vamos todos frustrados, porque se trabaja toda la semana para que esto sea un espectáculo, más allá del resultado deportivo, lógicamente que ambas partes queremos que sea favorable para uno. Pero siempre la intención es terminar los 90 minutos de juego. Y nuevamente le toca a Desamparados en un partido en el que teníamos superioridad deportiva. Y bueno, esto es lo que no nos gusta”.