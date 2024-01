El Pocho Lavezzi sufrió una gran estafa antes de su internación: Qué pasó

Juan Etchegoyen , periodista de Radio Mitre , reveló que el ex jugador de la Selección Argentina , fue golpeado por la traición de una persona en la que confiaba mucho.

El conductor arrancó contando: “Al Pocho Lavezzi en estos últimos meses lo tiene angustiado y deprimido un tema de dinero. Él mismo me lo confirmó. Yo sé que esto al lado de todo lo que se habla es irrisorio, pero a mí me aseguran que este tema que te voy a contar fue lo que más lo preocupó en el último tiempo, es algo que lo atormenta”.

Etchegoyen reveló que el jugador habría perdido una cifra realmente inmensa, que le dejó un gran agujero en sus cuentas bancarias: “Lo que pasa con eso es que esa estafa que habría sufrido la sufrió de un amigo, a él eso le dolió muchísimo y todavía no puede superarlo”.

El periodista remarcó: "No voy a ahondar en detalles, pero tengo el nombre de la persona que lo habría estafado y todos los datos. Una traición económica y personal de parte de una persona que él quería mucho. No te quedes solamente con una parte de la historia porque la situación hay que contarla completa me dijeron y eso estoy haciendo”.

Es importante recordar que el Pocho Lavezzi jugó en clubes de primer nivel, incluyendo un equipo chino que le habría pagado 56,7 millones de dólares por 23 meses de trabajo (es decir, menos de dos años).