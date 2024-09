El pibe tímido del barrio Teniente Silva que ya jugó un Mundial y sueña con llegar a las grandes ligas

"Empecé vóley por hacer un deporte nada más. Al principio no quería saber nada, no me gustaba. Yo jugaba al fútbol y después me cansó y mi mamá me decía que estaba alto que podía probar con el vóley. Después me gustó y le agarre la mano. Pasó todo muy rápido. El vóley es parte de mi vida, es todo, no tengo otra palabra para describirlo. Es todo", contó Benjamín desde su casa en el barrio Teniente Silva.

image.png

El voleibolista sanjuanino de 16 años recién cumplidos se encuentra haciendo sus primeras armas con la primera de Obras en la Liga y si bien sabe que es un camino largo, tiene claro sus sueños y de qué consejo agarrarse.

"Mi primer sueño es poder comprar un día una casa para mi mamá y mi abuela. Que todo sea para ellas. Ellas me dieron todo y son muy importantes en mi vida", aseguró Benja. Asimismo, puso entre sus anhelos el seguir tejiendo su camino en la Selección Argentina hasta llegar a la mayor y por qué no, llegar a la SuperLega (la máxima división de la Liga Italiana).

image.png

¿Tenés un ídolo o una persona que admires dentro del vóley? "Soy un fanático de Rodrigo Quiroga, me gusta mucho. Él fue quien me inspiró, me entrenó y me motivó a seguir. Es mi ídolo, me gustaría ser como él. Una vez me dio un consejo y me dijo que no parara de entrenar, que lo haga siempre y eso fue lo que hice".

image.png

Después de una estupenda copa del mundo, la Selección Argentina no pudo quedarse con el máximo trofeo. La poderosa Italia venció por nada a la Albiceleste y los chicos, con el sanjuanino Flores entre sus filas, consiguieron el subcampeonato.

Fue derrota 3-2, con parciales de 23-25, 17-25, 25-22, 33-31 y 15-9

"Fue muy lindo jugar una final de un Mundial, es algo único. Estoy muy contento de haber tenido esa oportunidad. Lo dimos todo y somos subcampeones del mundo", relató Benja, con la medalla y la camiseta en sus brazos.

image.png

Benja Flores, el pibe tímido del barrio Teniente Silva:

Embed - Video Benjamin Flores Voley

Una Selección con mucha proyección hacia el futuro

La Selección tiene una base de jugadores que compitieron el año pasado en el Sudamericano Sub 17 y además, cuenta con otros que ya fueron campeones con la Sub 19: Federico Debonis, Tomás Omarini, Iván Pavón y Nehuén D´Aversa. Hacia el mañana, teniendo en cuenta que empezó a despedirse una generación que consiguió un bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la ilusión es grande. Benja Flores, es uno de nuestros sanjuaninos representantes en la Albiceleste.