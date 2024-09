El penal que el VAR no vio: el pisotón del arquero Vargas a Julián Álvarez

Una vez finalizado el cotejo, TyC Sports mostró imágenes que no se aparecieron durante la transmisión oficial, en la que dejan en evidencia el pisotón que recibió el futbolista surgido de River Plate dentro del área, más allá de que también terminó impactando en su humanidad antes de atenazar el balón, lo que derivó en la caída del atacante al césped y el posterior reclamo generalizado de la Albiceleste.

El director técnico Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, dejó en claro su postura: el juez debió sancionar falta contra Álvarez. “En cuanto a la jugada de Julián, tiene un pisotón enorme. Yo no veo falta de Julián, pero el árbitro lo cobró y se terminó la jugada ahí. Hay que agachar la cabeza, seguir para adelante porque también, si decís una palabra de más, te sancionan, así que lo dejamos ahí”, manifestó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElVarCentral/status/1833620301823021254&partner=&hide_thread=false Algunos medios en Argentina están reclamando esto como posible penal. Lo que veo; Julián Álvarez lo está midiendo todo el tiempo a Camilo Vargas para propinar el choque que se termina dando. No veo infracción y concuerdo con el árbitro Maza #Eliminatoriaspic.twitter.com/CJZ6QZEwDh — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 10, 2024

El oriundo de Pujato también se refirió al penal que le concedieron a Colombia tras el llamado del VAR: “Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”.

Para la Selección Argentina, esta representa su segunda derrota en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, la Albiceleste sigue como líder en las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos, mientras que su escolta ahora es Colombia, con 16. Un escalón por detrás quedó Uruguay, con 15. El resto de los clasificados por el momento son Ecuador (11), Brasil (10) y Venezuela. Luego, por diferencia de gol, Paraguay se ubica en zona de Repechaje aventajando a Bolivia (ambos con 9). Cierran Chile (5) y Perú (3).

El vigente campeón del mundo y bicampeón de América volverá a tener acción en la doble fecha FIFA de octubre, con la posible vuelta de Lionel Messi. El capitán, que sufrió una lesión en la final contra Colombia, volvería a los campos de juego en los próximos días con la camiseta del Inter Miami. Argentina visitará a Venezuela el jueves 10 de octubre y luego, el martes 15 de octubre, recibirá a Bolivia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo, por su parte, irán a la altura para medirse contra Bolivia y luego serán locales contra un urgido Chile.

FUENTE: Infobae