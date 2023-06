El Papu Gómez rompió el silencio y ¿trató de traidores y estúpidos a sus ex compañeros de la Selección?

La ausencia de Alejandro Gómez en la doble fecha FIFA donde la Selección Argentina festejó el campeonato del mundo logrado en Qatar 2022 y tras no volver a ser convocado en la gira por Asia, se siguen levantando muchas sospechas en las redes sociales donde circularon muchas hipótesis que con el correr del tiempo fueron ganando popularidad.

Si bien el Papu aseguró que su lesión no le permitió estar presente en un momento tan especial, algunas acciones en las redes sociales no condicen con la actualidad y la "frialdad" de sus compañeros en el día de su cumpleaños (no recibió saludos por parte de los referentes) hacen que lo que parece ser un "mito" parezca realidad.