El motivo familiar que obligó a Messi a abandonar la Selección y regresar a Europa

Esta es la segunda mala noticia para los fans del jugador, porque, pocas horas atrás, el goleador había dicho que no estaría en el Mundial 2026: “Como dije antes, no creo que participe. No sé qué pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”.

Y agregó: “Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que fue jugué mi último Mundial”.

Video de Lionel Messi declarando en la televisión china que no jugará más mundiales:

Leo Messi NO jugará el próximo mundial

Lionel Messi también se refirió al Balón de Oro que ganó por la temporada pasada. El jugador dejó muy clara su postura: “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”.

El halago del Dibu Martínez

El arquero de la Selección Argentina contó la fuerte experiencia que vivió con Lionel Messi: “Leo me dijo: 'Gracias por salvarnos otra vez', por lo que había pasado en los penales de la Copa América. Que él me diga eso, probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol, para mí es un logro enorme, un placer. Me gusta decir que moriría por él en la cancha, y trato de ayudarlo en lo que puedo”.

