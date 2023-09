El llamativo vaticinio de Felipe Contepomi para Los Pumas en el Mundial

Contepomi, mano derecha de Cheika, se refirió al primer rival: “Venimos preparándonos correctamente y estamos ahora en la puesta final durante esta semana, para el partido contra Inglaterra. Inglaterra es el equipo grande del grupo. Ellos dicen que están preparados para la RWC y esperamos un partido durísimo. Uno analiza al rival, pero también pasa por lo que uno pueda hacer; así que hay que concentrarse en todo lo que venimos trabajando nosotros y hacerlo de la mejor manera posible”.

Cuando fue consultado sobre donde radicarían las fortalezas de Los Pumas, Contempomi respondió: “Primero y principal, esperamos un partido muy físico y muy duro. Es el primer partido de la Copa Mundial de Rugby y siempre son especiales. Obviamente nos focalizamos, pero Inglaterra puede venir con cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que estar bien preparados para poder imponer nuestro juego y hacer lo que nosotros queremos hacer de la mejor manera posible. Sin lugar a duda, va a ser un partido durísimo”.

Por último ante una consulta habló de la comparación con el Mundial 2007, el de Los Pumas de Bronce en donde Contepomi fue parte de ese plantel, Felipe cree que el rugby evolucionó demasiado desde entonces y no hay punto de comparación: “Los recuerdos que yo tengo personales son muy buenos, obviamente compartimos con el grupo todo el tiempo, pero para esta preparación específica de este equipo son nada más que recuerdos. Igual esto no tiene nada que ver, lo único que puede ser parecido es que se juega en el mismo país, después es un grupo totalmente distinto de jugadores. Comparó y prosiguió: “El rugby ha avanzado y se juega totalmente distinto, no somos ni siquiera el mismo grupo. Cada Mundial es especial, distinto, y más allá de que uno quiera transportarse a esa época, no ayuda en nada a la hora de trazar paralelos”.

Y finalizó diciendo: “Nosotros queremos escribir nuestra historia que es la de Los Pumas 2023. La del 2007 es una página más de la rica historia del rugby argentino en los Mundiales. Pero este equipo va a escribir su propia historia”, sentenció Felipe Contepomi.

En la mañana de Paris también se realizó la presentación oficial de la 10ª Copa del Mundo Francia 2023 que comenzará el próximo viernes en el Stade de France de París, cuando se enfrenten el local Francia y Nueva Zelanda en lo que promete ser uno de los mejores partidos de la primera ronda. El presidente del World Rugby, el inglés Bill Beaumont, destacó la importancia de tener por primera vez a tres equipos sudamericanos juntos en un Mundial, Argentina, Uruguay y Chile.

En el Salón Coté Club de Roland Garros, el Mundial de Rugby 2023 dio su puntapié oficial. Con las principales autoridades presentes, el Presidente de World Rugby, Bill Beaumont, declaró el comienzo de una competencia que será de alto impacto para Francia, el rugby y el mundo del deporte.

El inicio de la ceremonia estuvo a cargo del inglés Beaumont, que destacó a Francia como país organizador, al apoyo del gobierno para su realización y toda la expectativa que hay en la gente que recibió en gran número a cada uno de las 20 naciones clasificadas. “El escenario está listo, ahora depende de cada equipo. Creemos que la Rugby World Cup 2023 será la máxima celebración de unión del rugby. Nunca una nación estuvo tan preparada y emocionada de ser anfitriona”.

Ante la pregunta sobre la participación por primera vez de tres seleccionados sudamericanos, el Presidente de World Rugby declaró: “Es muy importante por lo que los equipos sudamericanos significan para el mundo. Es bueno para Argentina, obviamente, tener otra fuerza importante en esa área, pero creo que hemos visto a un Uruguay muy competitivo, ahora con su propio club de fútbol (Peñarol, el último campeón del Súper Rugby Americas). Esto es lo que nos proponemos”.

En el caso del único debutante en esta Copa, Beaumont también destacó un párrafo: “Como el caso de Chile. Ellos llegaron tras un proceso difícil para calificar, lograron el apoyo y las inversiones, que al ser realizadas por personas buenas dieron resultado”.

Y a la Argentina también la destacó como la cabeza de la región: “Obviamente es la principal fuerza en esa área, pero creo que hemos visto a un Uruguay muy competitivo y a Chile, en su primer Mundial, de eso se trata”.

En el aniversario de la creación del rugby, el Presidente de World Rugby destacó todo lo que creció Sudamérica en los últimos tiempos: “Creo que hace 200 años, desde que todo empezó, hemos recorrido un largo camino y especialmente en Sudamérica en un espacio muy corto de tiempo. Así que esperamos con ansias la presencia de todos los sudamericanos. Se trata del juego global, estamos bien. Esto es Rugby”.

La segunda oradora fue la Ministra de Deportes, Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Francia, Amélie Oudéa-Castera, que destacó que este será un año excepcional para el país. Habló de la coordinación de todos los ministerios para que el Mundial de Rugby sea un evento excepcional: “movilizaremos 5.500 agentes de seguridad cada día. Algunos días serán 7.000. Ellos complementarán a los 5.000 guardias de seguridad privados en los estadios de las nueve ciudades anfitrionas durante la competición, así como como recursos organizados por las propias autoridades locales para dar seguridad en las ‘fanzones’ que serán los Rugby Villages”.

Con respecto a la red de transporte, la Ministra habló sobre un plan nacional de movilidad: “Habrá un aumento de la plantilla en los aeropuertos, para lo que se han contratado 600 agentes para agilizar los controles fronterizos y también en las estaciones de ferrocarriles, en particular en la Gare du Nord y la Gare de Lyon”.

Florian Grill, el Presidente de la Federación Francesa de Rugby (FFR) habló sobre el legado que dejará el Mundial: “Este torneo es muy importante para el desarrollo de nuestro deporte. Mejorar las instalaciones, aumentar la cantidad de jugadoras en el rugby femenino y buscar ampliar el rugby de base en las diferentes regiones de nuestro país. Este deporte se destaca por su accesibilidad, es para que lo jueguen. Además hay que aprovechar que tendrá una gran mediatización, para fomentar la educación, los valores y el respeto”. Para finalizar habló de apoyar el rugby adaptado (para aquellos que sufrieron lesiones graves) la lucha contra la discriminación, la homofobia y el racismo. Y terminó con un entusiasmado: “Allez Le Bleus”

Francia 2023 dio su puntapié inicial. Francia y Nueva Zelanda abrirán la Copa el próximo viernes a las 16.15 hora argentina en el Stade de France. Un día después, el sábado 9, Los Pumas debutarán en Marsellla ante Inglaterra, para poner en marcha una nueva ilusión.

