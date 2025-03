El lapidario análisis de Marcelo Gallardo tras la durísima derrota de River: "Fuimos..."

“No hay ningún tipo de excusa, no corresponde, me parece, poner ningún tipo de excusas. Creo yo que en el partido de esta noche hubo tres obstáculos muy claros: primero el adversario, claramente, el clima y por sobre todas las cosas, nosotros mismos. No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para afrontar este tipo de partidos y finales”, dijo Gallardo, abrumado.

Además, apuntó al rendimiento de los jugadores: “El futbolista tiene que entender que el mensaje que tenemos que transmitir es otro y a partir de ahí encarar el cambio”. Al mismo tiempo, no aseguró la continuidad de ningún protagonista y avisó que puede haber modificaciones en el equipo.

Sin embargo, trató de calmar los ánimos con una frase contundente: “Todavía es muy prematuro el año para no encontrarle la vuelta. La vuelta la vamos a encontrar. Armamos un grupo para competir durante gran parte del año y hay que movilizarlo”.

Las frases más destacadas de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa