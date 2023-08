El Kun Agüero probó los mates de Morena Beltrán y fue lapidario

“Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”, anticipó, dejando en claro que no tenía ninguna técnica en especial para cebar mates.

EL KUN AGÜERO FUE DRÁSTICO CUANDO PROBÓ LOS MATES DE MORENA BELTRÁN

Cuando llegó el momento del encuentro con el Kun, ya desde el principio él planteó sus dudas.

“Vamos a ver qué tal More haciendo mate”, señaló, antes de dar el primer sorbo. “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, le explicó.