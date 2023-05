El Kun Agüero 'cruzó' a Diego Lugano tras asegurar que Argentina fue ayudada en Qatar: ¿qué dijo?

A Sergio Kun Agüero no le cayeron para nada bien las declaraciones de Diego Lugano acerca de la supuesta ayuda arbitral que recibió la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, sobre todo con los cinco penales que le otorgaron al equipo de Lionel Scaloni, y le respondió con dureza al ex futbolista uruguayo.

Lugano, ex zaguero de la selección uruguaya que fue campeón de la Copa América 2011, había apuntado contra la llegada del VAR al fútbol y aprovechó para lanzar un filoso dardo a la Albiceleste en declaraciones a Radio Carve de Uruguay: “A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”. La Scaloneta tuvo cinco penales a favor en la Copa del Mundo: ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

“Es un comentario al pedo, aparte metiéndose con la gente de Argentina, sabiendo que entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien. Es como que yo diga que está bien que a Uruguay no le hayan cobrado el penal (ante Ghana). Todos los uruguayos me van a putear...”, continuó Agüero, en compañía del periodista Martín Souto. Y agregó: “Aparte 4 de los 5 penales no fueron, me parece mucho. A los sumo, uno no fue. Eso es de buscar polémica y es ser mala leche”.

El ex futbolista de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona lanzó otra bomba contra el ex defensor celeste: “Lugano se queja de eso pero fue al Mundial invitado por FIFA... Me imagino que no estarán contentos los de FIFA si está hablando mal de los árbitros. Entre uruguayos y argentinos siempre nos llevamos bien. Fue un comentario bastante innecesario”.

Por último, el Kun les explicó a sus seguidores cómo es el tema de la rivalidad en Sudamérica y destacó la buena onda que hay entre las selecciones de Argentina y Uruguay. “Si me decís que lo dijo un brasileño, es normal porque entre Brasil y Argentina hay pica siempre. Con Uruguay tenemos buenas relaciones. Somos el clásico del Río de La Plata pero no hay bronca. No es tanta la rivalidad como con Brasil o con Chile, que es más picante. Pasa que a Argentina le quieren ganar todos. Se quedó caliente porque a Uruguay no le cobraron el penal ante Ghana”, finalizó.

FUENTE: Infobae