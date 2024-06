El impresionante golpe en simultáneo en la MMA que recorre el mundo: quién ganó

Tim Johnson, un veterano de 39 años con experiencia en la UFC y Bellator, destacó desde los primeros minutos del combate. Desde el inicio, tanto Johnson como su oponente brasileño, Danilo Marques, mostraron una determinación feroz por llevarse la victoria. No hubo un momento de calma, y mucho menos cuando ambos contendientes colapsaron al suelo de manera simultánea.

El insólito evento se dio a falta de tres minutos para el cierre de la primera ronda. Johnson lanzó un brutal volado de izquierda que encontró de lleno el rostro de Marques. Sin embargo, el sudamericano no se quedó atrás y respondió de inmediato con un rodillazo frontal que impactó directamente en la ingle de Johnson. Ambos luchadores cayeron al suelo en una escena que dejó a todos, incluyendo a los espectadores y a los propios combatientes, atónitos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MmaNews_Br/status/1801391042693849455&partner=&hide_thread=false E ESSA MALUQUICE AQUI NA LUTA DE DANILO MARQUES NO PFLpic.twitter.com/xjoubKTmqM — Mma News Br (@MmaNews_Br) June 13, 2024

Mientras Johnson se retorcía de dolor, Marques se levantó rápidamente y comenzó a declararse ganador mientras intentaba mantener la estabilidad. El combate se detuvo inmediatamente y el árbitro otorgó a Johnson los cinco minutos reglamentarios para recuperarse del golpe bajo. Este inesperado momento no pasó desapercibido en las redes sociales. Un usuario exclamó: “¡GUAU! ¡La primera vez que veo esto en MMA! ¡Eso fue una locura!”. Otro añadió: “Un momento histórico en nuestro deporte. Gancho de izquierda + doble caída”. Un tercero bromeó: “Este podría ser el momento más divertido en la historia de las MMA”.

Tras el descanso reglamentario, la pelea se reanudó. Johnson, aún con el recuerdo del doloroso impacto, salió con una determinación renovada para noquear a su rival. Implementó una serie de patadas bajas que finalmente derribaron a Marques. Sin perder tiempo, Johnson lanzó una catarata de golpes a la cabeza de su oponente, obligando al árbitro a intervenir y decretar el final del combate.

El impresionante desempeño le valió a Johnson seis puntos por acabar la pelea en la primera ronda, asegurando así su avance a los playoffs de la PFL. Este triunfo movió el récord de su carrera a 18 victorias y 9 derrotas, alcanzando con ello el décimo nocaut de su carrera. Ahora, Johnson se encuentra entre los cuatro finalistas que lucharán por un lugar en la pelea final, donde el ganador se llevará un premio de un millón de dólares.

Tras el combate, Johnson compartió sus impresiones sobre el momento crucial de la pelea. “No tenía ni idea de que lo había conectado”, confesó al momento del doble impacto. “Eso duele. Definitivamente fue el peor golpe en la ingle que he tenido. No lo sabía. Escuché a todos abuchear y pensé: ‘Lo siento muchachos, me patearon en la ingle. Lo estoy intentando’. Pero luego descubrí que estaban abucheando a Danilo”.

FUENTE: Infobae