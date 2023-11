El fútbol sanjuanino, impactado por lo de Scaloni y apuntan a los jugadores como "mediadores"

En San Juan, los referentes del fútbol local opinaron sobre la postura del oriundo de Pujato y si bien no hay ninguna decisión tomada sobre si da un paso al costado, para la mayoría hay algo "extrafutbolístico", que aún no trascendió públicamente, que hizo enojar al entrenador.

Matías Garrido - jugador de Colón Junior

"Lo de Scaloni es un llamado de atención por cuestiones extraftbolísticas. Hay algo que está sucediendo y que no gusta. Seguramente van a interceder para tratar de armonizar la situación y pueda seguir. Pero para mí pasa por ahí. Hay que resolver cosas que no están claras y están molestando a las partes. Seguramente los jugadores, que no estaban al tanto, van a interceder. Se va a llegar a un acuerdo y van a seguir por el mismo camino que han venido recorriendo y tanto éxito nos ha dado. Esperemos que sea así por la ilusión que tiene el hincha.

Lucas Jofre - jugador de Sportivo Desamparados

"Si para mi entender ahí algo que no esta bien entre dirigentes de Afa y el cuerpo técnico que deriva a un desgaste mentalmente y físicamente, no tendría el motivo pero todo se ve que es eso porque no hay otra cosa que podamos entender que se quiera ir cuando todo lo que tocan salen ganando . Ojalá puedan ponerse de acuerdo y trabajar juntos para seguir por esta senda ganadora y victoriosa

Joaquín Soto - jugador de San Martín

"Escuché las declaraciones y me quedé sorprendido, no me lo esperaba para nada. Yo creo que es por extrafutbolístico y por un desgaste emocional- Pienso que los jugadores pueden hacer cambiarlo de opinión, no creo que se queden callados. La verdad es que no me imagino una selección sin él".

Luis Pallaroni - DT de Sportivo Desamparados.

"Creo que lo de Scaloni pasa por el arreglo económico. Demostró hacer un gran trabajo y ahora quiere que lo valoren. Que los jugadores intervengan pesa muchísimo, más con un DT con resultados".

Gastón Solera - DT de Unión

"Como todo el hincha de la Selección, como todo argentino, he quedado sorprendido. Es difícil hacer un análisis cuando no se sabe qué pasó. Si lo tomamos por el lado personal, se lo respetamos. Es una pena muy grande, todos estamos acostumbrados a que sea cabeza de grupo con su cuerpo técnico. Esperamos que no sea nada extrafutbolístico o político, como se dice; o de contrato. Ojalá que los jugadores puedan convencerlo, y pueda continuar".

Pedro Páez - jugador de Marquesado

"Y Scaloni viene de ganar todo con la Selección, yo creo que es algo extrafutbolístico lo que lo está afectando. Espero que los jugadores lo puedan convencer de seguir. Se ha formado un grupo increíble y sería una pena que no siga. Y con respecto a una Selección sin él, sería extraño; ya nos acostumbramos a él y creo que aunque se gane o se pierda, por todo lo que nos ha dado, lo vamos a seguir bancando igual".

Chaca Ibaceta - DT de Colón

"Estaba viendo las declaraciones y la verdad que me pasó lo mismo que a todo el mundo, quedé sorprendido. Es el técnico que nos trajo mucha paz al margen de que vino acompañado del éxito. Es el técnico con más tranquilidad, más en este último tiempo que veníamos tan mal. Seguramente habrá una charla con los jugadores y dirigentes, pero más que nada con los dirigentes. Los jugadores pueden revertir el pensamiento que tiene, esperemos que puedan convencerlo".

Carlos Rojas - jugador de Alianza

"La verdad que fue una noticia que nadie imaginaba. Se habla de todo un poco, en mi opinión creo que se trata de una diferencia con los dirigentes. Que los jugadores van a tratar de convencerlo, no tengo dudas de eso. Lamentablemente si no sigue, otro DT llegará; pero va a ser difícil ver a la Selección sin Scaloni".