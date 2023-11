Los jugadores de la Selección, aún en shock, esperan que Lionel Scaloni cambie de opinión

"Esto no es un adiós ni otra cosa pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Está complicado seguir y seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después. Porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", cerró el DT antes de levantarse y dejar a los periodistas que le preguntaban si renunciaba: "Hasta ahí", los cortó en seco y se retiró.

Los dichos provocaron conmoción en el plantel y obligó a una charla del DT con Chiqui Tapia, al punto que la delegación dejó el Maracaná cerca de las 2.30 de la mañana.

Uno de los pocos que decidió hablar con la prensa, a pesar de la hora, fue el autor del golazo de cabeza que selló la victoria en el Maracaná, Nicolás Otamendi: "Fue un baldazo de agua fría para nosotros. Veníamos con la euforia de haber ganado, de los festejos y fue un shock. Pero las cosas hay que hablarlas, todavía no tuvimos una conversación con él y esperemos que más tranquilo, más calmo intentaremos hablar y se verá".

"Queremos que siga", dijo Cuti Romero, sin titubear. "Seguramente, lo pensará. Para mí va a seguir. Qué se yo qué se le pasó por la cabeza, pero trataremos de convencerlo, tenemos la Copa América por delante. Es una persona muy importante para nosotros".

"Hay que respetar sus sentimientos, es un tema en el que no nos metemos pero queremos que siga para siempre", dijo Alexis Mac Allister. "Ojalá que no renuncie, no pasa por entenderlo o no, son sentimientos que él puede tener", cerró el hijo del Colorado.

El trip del plantel siguió con un vuelo que salió desde Río a Buenos Aires a la madrugada, arribando al país cerca de las 6 de la mañana. Y con los futbolistas volviendo al aeropuerto de Ezeiza este miércoles al mediodía para regresar a Europa.

DEL BOMBAZO DE SCALONI AL PEDIDO DE LOS JUGADORES: "QUEREMOS QUE SIGA PARA SIEMPRE"

Otamendi, Cuti Romero, Paredes y Mac Allister se expresaron luego de que el entrenador pusiera en duda su continuidad en la Selección.





Allí, tuvieron que responder la pregunta obligada: ¿Cómo les cayó la declaración de Scaloni? ¿Lo sabían? ¿Van a tratar de convencerlo? ¿Qué tan serias son las chances de que deje la Selección?

"Me dejó en shock", expresó Rodrigo de Paul cuando bajó de la combi. "Yo estaba en el doping, no lo vi hasta que llegó al vestuario. Como dijo Ota, fue u poco un shock porque no lo esperábamos".

"Es desgastante, es agotador, como dijo él (por Scaloni), pusimos la vara muy alta entonces es normal que quiera tomarse unos días", siguió el volante del atlético de Madrid.

Según contaron los futbolistas, llegaron al predio muy cansados y no tuvieron tiempo para reunirse con el DT: "Tomamos unos mates y nos vinimos para el aeropuerto".

De Paul dejó en claro que los referentes del plantel y el propio presidente de la AFA ser harán cargo de la situación: "Es algo de lo que se tiene que encargar Chiqui, seguramente Leo hablará también. De nuestro lado, obviamente que queremos que siga porque es un artífice muy importante de todo lo que conseguimos".

DE PAUL, SOBRE LAS DECLARACIONES DE SCALONI: "FUE UN SHOCK"

El mediocampista de la Selección Argentina habló luego de que el entrenador pusiera en duda su continuidad.





Paulo Dybala y Leandro Paredes fueron otros de los que regresaban a Italia, para sumarse a la Roma. "Hay que ver qué piensa él. Por ahora nosotros estamos contentos por lo que logramos", esquivó el ex Boca. "No hablamos nada", dijo cuando le repreguntaron.

"Fue un triunfo histórico, no creo que se opaque el triunfo con lo que declaró (Scaloni). Tenemos fe que va a seguir con nosotros porque es muy importante", siguió la Joya.

