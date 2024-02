El fuerte reclamo de un jugador sanjuanino de la Selección Argentina: "A un mes nos avisan que no vamos a ir"

El 19 de marzo comenzará la Copa Panamericana de Hockey pista y los equipos argentinos fueron notificados por la Confederación Argentina, un mes antes, que no hay presupuesto para realizar el viaje a Canadá. De esta forma, las damas pierden una continuidad de 15 años, donde siempre estuvieron en el podio continental y los caballeros no podrán defender el título obtenido en 2021 que les dio la clasificación histórica al Mundial. Además, no tendrán la chance de pelear por un lugar en lo que será la Copa del Mundo 2025.

La historia de hockey pista siempre tuvo relación con el esfuerzo absoluto. Relegados muchas veces del apoyo institucional y económico, en varias oportunidades crearon distintas alternativas para juntar el dinero suficiente y asistir a los torneos con un sólo objetivo: seguir dejando a Argentina en lo más alto. Para el equipo femenino la felicidad absoluta llegó cuando lograron, por primera vez, una plaza en un Mundial. Así es como se fueron a Polonia en 2011. Para los varones, costó unos años más, y tuvieron su debut en 2023, en Pretoria, donde consiguieron un séptimo puesto inolvidable.

Por eso, a los jugadores les duele tanto esta decisión y emitieron un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer la noticia en sus redes. Todos los integrantes del plantel replicaron su descargo en las redes.

"Hoy pedimos apoyo, sobretodo de aquellos deportistas que saben lo que significa el esfuerzo amateur, de aquellos deportistas que tienen la fortuna y el honor de ser profesionales… de todas nuestras familias, amigos, entrenadores, quienes siempre nos han ayudado de mil formas para rendir como si fuéramos profesionales dejando de lado nuestros trabajos, resignados sueldos, invirtiendo en pasajes, alojamiento, postergando estudios, postergando… postergando, postergando pero siempre presentes en cada convocatoria. Cada vez con más ilusión.

No es justo que esta situación quede en una negativa, un silencio y un ninguneo a 29 días de NUESTRO primer partido Panamericano. No necesitamos lujos ni hoteles 5 estrellas, no necesitamos becas ni el apoyo económico que nunca tuvimos. Necesitamos viajar y representar a nuestro país y a todo el hockey pista que está allá abajo y se sigue gestando, contagiando a San Juan, Santa Fe, Córdoba e incluso algunos rincones de BsAs... pero esta allá en el sur, que todavía sigue vivo, que también es Argentina".

Hasta el momento, no hubo notificación oficial de la baja de Argentina de lo que será la Copa Panamericana Indoor del 19 al 22 de marzo en Canadá.

LA ASOCIACIÓN SANJUANINA DE HOCKEY TAMBIÉN HIZO SU DESCARGO