jueves 8 de enero 2026

Inesperado

El explosivo palazo de un juvenil de River para Gallardo: "No tuvo en cuenta a ninguno"

El delantero criticó que el DT “no tuvo en cuenta a ninguno” de los campeones de Reserva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
DmO55vjEV_1290x760__1

Tomás Nasif, delantero cordobés de 22 años formado en las inferiores de River y presentado en las últimas horas como refuerzo de Platense, encendió la polémica con un contundente mensaje hacia Marcelo Gallardo. El atacante, que viene de un préstamo en Banfield y no llegó a debutar en Primera con la Banda Roja, apuntó directamente contra el DT por la falta de oportunidades.

Nasif recordó cómo fue su recorrido en Núñez y lo difícil que resultó abrirse paso en un plantel tan competitivo. “Yo me crié en River. Uno ve la magnitud del club y la cantidad de jugadores que hay. No jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Después, cuando empezás a compartir y ganar confianza, parece más posible”, contó en diálogo con DSports Radio (FM 103.1).

El delantero formó parte de la camada que se consagró campeona de Reserva en 2024 bajo la conducción de Marcelo Escudero y fue allí donde lanzó su crítica más fuerte: “Cuando estábamos en Reserva sabíamos que cualquiera podía estar en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón”, afirmó.

A pesar de su reclamo, Gallardo promovió a varios juveniles durante 2025: Giorgio Costantini, Ulises Giménez, Juan Cruz Meza, Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Agustín Obregón y Joaquín Freitas. Sin embargo, no todos tuvieron rodaje significativo ni participaron de la pretemporada en San Martín de los Andes.

El cordobés también arrastra un 2025 complejo: sufrió una grave lesión en el tobillo que lo dejó prácticamente fuera de las canchas durante todo el año. Ese parate condicionó seriamente su paso por Banfield y limitó su posibilidad de mostrarse.

Ahora, con energías renovadas, Nasif se enfoca en su llegada a Platense, club que disputará la Copa Libertadores. “Tengo ganas de ganar, de ir para adelante. Hace mucho que no juego y quiero aportar, ojalá con goles”, expresó. Y remarcó cuál fue el empujón decisivo: “La motivación para venir también fue que vamos a jugar la Libertadores”.

