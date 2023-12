El exfutbolista de San Martín que rechazó a un club porque no le ofrecían casa con pileta

Abel Masuero tenía todo acordado para sumarse a las filas de Chaco For Ever y extender su carrera en la segunda división del fútbol argentino, sin embargo un insólito motivo hizo caer el pase en las últimas horas. Según contaron periodistas partidarios, el exfutbolista de San Martín había solicitado una casa con pileta y el club de Resistencia no lo había contemplado.