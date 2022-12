El DT del PSG reveló cómo está la relación entre Messi y Mbappé después de la final del Mundial

Luego se refirió a cómo se encuentra la relación entre Messi y Mbappé, tras haber sido rivales en la espectacular final de la Copa del Mundo. "Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa", destacó Galtier.

Además, el DT elogió al crack francés por su actitud de regresar antes de lo previsto a los entrenamientos: "Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente".