El divertido video de Messi hablando en inglés que es viral en las redes

El usuario Javier Fernández usó la Inteligencia Artificial para mostrar desde su cuenta oficial de Twitter de qué manera hablaría el astro en inglés, usando un fragmento traducido que corresponde a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 frente al SC Nashville que Las Garzas terminaron ganando por penales luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.

La voz y el movimiento de los labios están tan bien coordinados que la reacción del público fue de total asombro.

“A pesar de lo inesperado de la situación, hoy nos encontramos en la final. Este partido es para aquellos que no están atentos a nuestra preparación y no ven nuestros entrenamientos día a día. No estábamos preparados para esta oportunidad, pero daremos lo mejor para competir por el título. Se nos escapó en el pasado, pero estamos decididos a conseguirlo esta vez. Creo que el equipo sufrió un crecimiento significativo desde la llegada del Tata. Estamos muy felices de conseguir el primer objetivo: estar en el top 3 de la Liga de Campeones del año que viene. Y ahora tenemos la chance de jugar una final. Esto es un gran logro para el equipo y estamos emocionados de ver lo que el futuro nos depara”, declara Lionel Messi en el video original.

Lógicamente, la grabación en inglés se viralizó rápidamente y tuvo repercusión en todo el mundo.