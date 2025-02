El día después del campeón: full pileta, los mimos de su abuela y la pronta vuelta a Portugal

Este lunes fue pura conexión para Nicolás Tivani y su familia. Es que pasaron el calor sanjuanino bajo un quincho con pileta y el infaltable asado para festejar. Eran más de 15 personas, entre hermanos, padres y su abuela "La Nona Negra", la que desde la punta de la mesa lo miraba con cariño mientras declaraba sus sensaciones a este medio.

El "Nico" es del corazón de Pocito, un referente en su departamento y un ícono muy importante en el ambiente del ciclismo local y nacional. En calle 8 estaba el campeón junto su numerosa banda, que disfrutaba un día de festejo, con cuarteto de fondo y mucha risa. Ya pasaron los exigentes nueve días y el pedalero, con gorrita y la musculosa de Chicago Bulls se hacía parte de cada momento.

-¿Cómo fue el día después de alzar este trofeo tan lindo?

"Fue soñado, algo que soñaba desde que inicié con este deporte. Hoy festejando, disfrutando de la familia y los amigos. Recibí muchos mensajes, tenía el teléfono explotado y la gente que me fue a saludar a casa. Fue hermoso".

-¿Caíste que la edición 40° se quedó en manos de Nicolás Tivani?

"Ya caí un poco en la realidad de lo que he logrado. Sinceramente no me imaginaba quedarme con una Vuelta. Uno siempre sueña con cosas lindas, pero sabía que era algo muy complicado que gracias a Dios se me cumplió. Poder disfrutar de mi gente, mucho tiempo estoy lejos de casa y ya mañana me toca volver nuevamente a Portugal. A mi me encanta competir en San Juan, cada vez que toco el suelo sanjuanino, una o dos carreras las disfruto".

-Sos creyente, ¿pediste por esta Vuelta?

"Esta Vuelta fue 'que sea lo que Dios quiera' y Dios quiso que la ganara. Lo tomé con mucho relax, le fui sincero a Fabio Aballay cuando le dije si quería que con Tomi nos sumáramos para la Vuelta y me dijo que le encantaría, pero nunca diciendo 'la vamos a ganar'. Me encontré de una forma, justamente en el primer día gané la etapa, donde quedó gente importante atrás".

-Una vez que te quedaste con ese debut victorioso, ¿pensaste que se daría todo al final?

"Sabía que no las iban a hacer muy díficil, pero me encontré con un equipo que se la bancó de punta a punta, no es fácil mantener una camiseta de líder cuando tenés nueve días por competir. El equipo fue fundamental.

-A Messi le faltaba nada más que la Copa del Mundo, y ¿a Nico Tivani le faltaba solo ganar este trofeo?

"Creo que sí. Desde que empecé con el ciclismo, la Vuelta a San Juan era ir a estar sentado en el anillo de la Circunvalación viendo competir a los que uno seguía; estaban mis hermanos y hoy es algo loco que me tocara quedar con esta Vuelta tan soñada. Me saca un peso de encima. Me quedé sorprendido por el cariño de la gente, estaban todos felices por mí y seguramente les hacía falta que un sanjuanino después de tanto tiempo pueda quedarse con una Vuelta a San Juan. Gracias a toda la gente que creyó en mí".

-Se viene el regreso a tu equipo de Portugal, ¿cómo se palpitan esas horas previas con tu gente y sabiendo que tenés que despedirte?

"Es difícil. Cada vez que me toca viajar e irme es muy complicado. Soy muy familiero, muy amiguero, entonces cuesta cada vez que me toca irme me cuesta un montón. Ahora no quiero pensar, solamente estar con ellos compartiendo. El tiempo pasa rápido soy muy consciente de eso.

-¿Cómo lo disfruta a este logro el Nico simple, el que no es deportista?

"Ahora en este caso tomando una coca, porque anoche fue largo el festejo, pero charlando con mi familia, con mi abuela, son todo para mí. Nico es jodón, un poco idiota, pero un tipo que le gusta compartir con todos. Me gusta andar en la calle, soy ese loco que le gusta andar casa por casa".