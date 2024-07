El "Chiqui" Tapia explicó una de las fotos más insólitas de la Copa América

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Cristoffede/status/1811016337633755249&partner=&hide_thread=false -¿De qué laburás?



-¿De qué laburás?

-Le seco la transpiración de la nuca al Chiqui Tapia en los partidos de la Selección. pic.twitter.com/ZoxuX2vsOk — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) July 10, 2024

Fue por esto que Tapia decidió bromear sobre la situación en las redes sociales con un posteo y luego explicó qué fue lo que sucedió: “Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”.