El barrealino de la marca histórica: "Son 100 partidos, pero también anécdotas y viajes"

" Nunca imaginé llegar a integrar el plantel de Los Leones . Fui tomando dimensión cuando fui creciendo, cuando emigré a Buenos Aires para jugar en Primera y empecé a integrar los seleccionados juveniles. Ahí me di cuenta que era un sueño que podía ser visible", cuenta el hockista sanjuanino.

bugallo.jpg

Bugallo se inició en la disciplina con 17 años y le bastaron doce meses para dar el salto al hockey grande del país. Es que en Buenos Aires integró por varios años el equipo Mitre. Luego emigró al conjunto Pinoké de los Países Bajos, dando inicio a su carrera en el Viejo Continente: "Soy un agradecido de todo lo que me tocó y me toca vivir. Nunca bajé los brazos, siempre le metí más que el resto; soy bastante competitivo. Respecto al hockey, soy como todo argentino: garra y huevo".

En el medio, su experiencia albiceleste: en 2016 debutó en la Selección Argentina Sub-21 y un año después se dio el gusto de integrar Los Leones, alcanzando hoy una cifra récord: 100 partidos oficiales con la Selección Mayor. "Hace un tiempito los cumplí y es muy lindo. Cien partidos es muchísimo. Son muchos viajes, anécdotas y equipos que fue cambiando el seleccionado. Eso es lo que me llevo de toda la experiencia, la posibilidad de estar siempre, en todos los torneos. Es una experiencia enorme como jugador y persona, ya que eso te va formando", apuntó el protagonista.

En cien partidos disputados con el combinado nacional, el sanjuanino tiene marcado a fuego dos momentos claves: el debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, y el gol ante Australia en la Liga Mundial de Bhubaneswar. "Lo de los Juegos Olímpicos me marcó muchísimo, es un antes y un después para un deportista", agregó Bugallo.

FWggLeQVEAIYf71 (1).jpg

Agustín viene de una semana de entrenamientos en la provincia de Tucumán -donde fue reconocido por los 100 partidos oficiales- junto al cuerpo técnico y jugadores de la Selección. Todos, enfocados en la Copa Mundial de Hockey masculino. "El objetivo máximo es llegar de la mejor manera al Mundial. Estoy muy motivado con este grupo. Hoy me toca ser uno de los más grandes y la verdad es que lo vivo de esa manera, me encanta estar con los chicos compartiendo un montón. Eso creo que le está haciendo muy bien al equipo. Ni hablar que la mayoría juega en Europa, eso te da una experiencia extra a la hora de jugar. Creo mucho en este proceso", cerró.

Bugallo x 2

"Me encanta volver a Barreal. Tengo muy poco tiempo pero fui aceptando con el tiempo que capaz una o dos veces al año, con suerte, podía volver. Cuando estoy allá soy uno más del pueblo, como cuando era chico, y eso me gusta".

"Soy técnico en Tristán Suárez, es algo que me gusta. Pero no sé si me veo a futuro como técnico de la Selección, obvio que todo puede ir cambiando con el tiempo".