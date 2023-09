El arquero de Países Bajos detalló su charla con Lionel Messi en el Mundial de Qatar

Pasa el tiempo pero el recuerdo aún sigue fresco. La Selección Argentina cortó una larga sequía y volvió a gritar campeón del mundo en Qatar 2022 tras una vibrante final ante Francia en el Estadio Lusail. Igualmente, esa no fue la única dura batalla que tuvo que superar el conjunto capitaneado por Lionel Messi para bordarse la tercera estrella sobre el escudo.

Una de las principales figuras del juego fue Messi, quien brindó la asistencia a Nahuel Molina que abrió el partido, marcó un tanto de penal y su ejecución en la tanda de penales. Justamente sobre la figura del siete veces ganador del Balón de Oro puntualizó el portero neerlandés Andries Noppert durante una charla en De Cor Podcast.

“Le dije algo en inglés, sólo que no recuerdo exactamente qué. Mi inglés tampoco es que sea fantástico. Él me respondió en español, pero hablaba muy rápido y pensé: ‘Volvé a tu arco, esto no funcionará’. Así que regresé a mi arco”, comentó el guardameta del Heerenveen de la Eredivisie.

El arquero explicó que en ese momento recordó que en el penal contra Polonia la actual estrella del Inter Miami erró -igualmente Argentina se impuso por 2 a 0- y lo ejecutó de manera rápida; pero basarse en ese antecedente lo dejó en ridículo. “En este penal esperó. Yo ya estaba en el córner y él lo mandó para el otro lado”, soltó, lo que generó la risa de los presentes.

También fue consultado por los trabajos de Peter Murphy, ex entrenador de la selección neerlandesa de vóley que fue contratado por expreso pedido de Louis Van Gaal para que trabaje con los porteros de cara a una eventual tanda de penales en la Copa del Mundo. “”Se hizo más grande de lo que realmente era. Con Peter Murphy hicimos algunas pruebas, como saltar, leer a un jugador, distraer a un jugador… Todos esos ingredientes tenían que garantizar que podía influir en un jugador. En cualquier caso, no lo conseguí”, bromeó.

Tras imponerse por 4 a 3 en la tanda de penales, Argentina no tuvo inconveneintes y goleó 3-0 a Croacia en semifinales. En la final protagonizó un verdadero partidazo ante Les Blues, quienes a poco del final llevaron el encuentro a tiempo suplementario por un doblete de Mbappé. La paridad prosiguió (gol de Messi para los albicelestes y nuevamente el crack del PSG para los galos) y todo se definió en los penales, donde emergió la inmensa figura del Dibu Martínez.

FUENTE: Infobae