El arquero del fútbol argentino que le quita el sueño a Boca: ¿se pone la pilcha xeneize?

Con la certeza de estar obligado a ganar dos series de repechaje para clasificarse a la Copa Libertadores 2025, Boca emprendió un mercado de pases clave y a contrarreloj. A la espera de conocer a su rival en el sorteo de este jueves, ya sabe que tendrá que afrontar la Fase 2 en la segunda quincena de febrero, por lo que no tiene tanto tiempo para planificar una extensa pretemporada. Por eso, el Consejo de Fútbol comenzó a anotar nombres y apuntó al de Rodrigo Rey para reforzar el arco, aunque es probable que Independiente no lo deje irse tan fácil.

Además de aquella actitud, su merma en el rendimiento dio paso a la titularidad del ex-Los Andes. Si bien en los primeros partidos se había convertido en figura, sus últimas actuaciones no fueron tan sólidas. "Leandro cometió algunos errores, que son normales. Pero tiene mucha capacidad para seguir compitiendo por el puesto", declaró Fernando Gago luego del empate sin goles contra el Rojo, en la última fecha de la Liga Profesional.

Justamente, el enfrentamiento ante el cuadro de Avellaneda reavivó un viejo interés de Juan Román Riquelme. Rodrigo Rey es uno de los goleros que más le gusta del fútbol argentino, desde la época que se desempeñaba en Gimnasia y Esgrima La Plata. Siempre forma parte del radar y de las carpetas que se arman en cada inicio del mercado de pases, sobre todo cuando existe la urgencia de cubrir el puesto. Pero aún no hubo avances ni tampoco presentaron ofertas.

No hay que dejar de lado el hecho, por más que sea un dato de color, de que se instruyó en las Inferiores de River. Arribó proveniente de Argentino Atlético Club de Las Parejas y en 2012, tras nueve años, se marchó a Newell's Old Boys porque no tenía lugar. Marcelo Gallardo también lo buscó en el mercado de pases de 2022, pero la idea era que fuera suplente de Franco Armani y Rey quería seguir como titular en el Lobo.

El problema en este caso es el rol que ocupa el santafesino en el Rojo. Fue uno de los puntos altos en tiempos en los que el resto del equipo no respondía y ahora se transformó en un líder del plantel. En los 27 compromisos del campeonato local, terminó con 17 goles en contra y 15 vallas invictas. No estaría en los planes del Rojo dejarlo ir y menos de cara a la Copa Sudamericana 2025.

Según el sitio Transfermarkt, especializado en tópicos relacionados con el mercado, Rey, cuyo contrato finaliza en diciembre de 2026, tiene un valor aproximado de 1.800.000 dólares. Hay que recordar que Boca ya desembolsó 4.800.000 de la divisa estadounidense por Carlos Palacios, la estrella de Colo-Colo, y planea reforzarse con jerarquía en el mediocampo y la defensa, la grandes prioridades pensando las próximas semanas. Habrá que esperar un poco más para saber si se emprenden negociaciones por el guardameta de Independiente.

Los otros arqueros que gustan en Boca para 2025