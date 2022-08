Dolor de cabeza para Scaloni: un defensor argentino se lesionó y llega con lo justo al Mundial

Las lesiones que aparecen en el año de un Mundial siempre son un tema de preocupación. Si bien es mejor que sucedan antes y no en plena competencia, los problemas musculares para el ex Belgrano no son nuevos, o al menos en distintas zonas (rodilla y espalda). Quizá tenga algo que ver su manera de jugar.

Lo cierto es que Romero es uno de los centrales titulares en la Selección Argentina para Qatar, pero esta situación obligaría al entrenador a replantear un noveno defensor: Juan Foyth, además de Germán Pezzella.

El otro dolor de cabeza que tiene Scaloni en la recta final de la preparación es Ángel Di María, quien padeció una distensión en el aductor izquierdo durante su debut oficial en Juventus y estará al menos dos semanas fuera de las canchas.

Para el próximo partido con la Selección Argentina, que será un amistoso con rival a definir, restan 40 días y el Fideo no tendrá problemas para jugar.