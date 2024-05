¡Dieron el sí!: Julián Álvarez y Otamendi irán a los Juegos Olímpicos

Con esta tremenda noticia se terminan de confirmar dos de los tres cupos de mayores de 23 años con lo que queda cada seleccionado para los Juegos Olímpicos, por lo que ese último momento sigue en el aire y para el mismo se mantiene la ilusión de poder contar con Emiliano "Dibu" Martínez (quien se refirió a sus ganas de estar en París 2024 y se espera el visto bueno definitivo de Aston Villa para convertir su sueño en una realidad) u otro jugador que también supo ser parte del plantel que logró consagrarse campeón mundial en Qatar poco menos de dos años atrás. La convocatoria de Ota significaría que el final del sueño olímpico de Cristian "Cuti" Romero, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, ya que la intención es solamente convocar a un jugador por línea y el ex-Vélez sería el elegido para la defensa albiceleste.

Enzo Fernández también hizo saber su anhelo de estar en la cita olímpica pero el caso del volante de Chelsea trae consigo el aliciente de que no ocuparía cupo, dado que todavía no tiene 23 años y podría entrar dentro de la convocatoria común como también Thiago Almada, capitán del torneo Preolímpico y que se espera que porte la camiseta número 10 en la capital de Francia, por lo que podrían ser cinco los campeones del mundo en la convocatoria. En la mitad del terreno de juego también se aseguró la presencia de otro jugador que no ocupa cupo de mayor y que tiene un gran presente en Europa y ese es Alan Varela, actualmente en Porto y en el radar de varios gigantes del fútbol del viejo continente.

La lista definitiva de 18 jugadores (más cuatro de reserva) deberá presentarse en los primeros días julio, antes del final de la Copa América, y el torneo de fútbol dentro de la cita olímpica se dará entre el 26 de julio y el 11 de agosto donde Argentina encabeza el grupo B; donde se medirá con Marruecos (23/7), Irak (27/7) y Ucrania (30/7).