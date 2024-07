Di María rompió el silencio y reveló cuál fue la fuerte amenaza que lo alejó de Central

"Si volBes la próxima que recibas, es la de Pía. No vengas, hace caso. Nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muerto", rezaba el escrito, también dirigido a Patricia Bullrich y a Maximiliano Pullaro para que abandonaran el territorio tras el accionar político.

image.png

En este sentido, el bicampeón de América explicó que esto no salió a la luz porque esa parte de su familia se asustó y no denunció el hecho ante la policía. Y justamente después se sumaron las pintadas tras la eliminación de Rosario Central en la Copa Libertadores y un ataque a tiros a una estación de servicio.

"La decisión de no volver la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible, eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije: 'Para la mierda'. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no", declaró el Fideo en una entrevista con Rosario 3.

Y agregó: "Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo, que fue en mayo, y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese. No son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves. Fueron meses horribles, solo pensábamos y llorábamos cada noche por no poder cumplir el sueño".