Di María no regresará a Rosario Central: las amenazas a su familia, el punto que lo hizo cambiar de opinión

El emblemático jugador rosarino -de 36 años- había dado claros indicios de su deseo de regresar a Central una vez que terminara su contrato en Benfica. Incluso, afirmó que sería un sueño coronarse en el certamen continental con el equipo de Miguel Ángel Russo. "La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", expresó en una entrevista con TyC Sports.

Todos en Rosario Central esperaban con ansias el regreso de Di María, desde los hinchas hasta los jugadores y los dirigentes. De hecho, le guardaron el dorsal 11 esperando su vuelta (le pertenecía a Maximiliano Lovera, autor del gol del título en la Copa de la Liga Profesional 2023). Sin embargo, las gravísimas amenazas a su familia cambiaron radicalmente el panorama: todo indica que elegirá otro destino para la próxima temporada.