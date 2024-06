Derrota de Los Pumas 7s y final caliente ante Francia

Los Pumas 7s perdieron 19-5 frente a Francia la final del Seven de Madrid y quedaron segundos. Empezó mejor, arriba en el marcador, pero los europeos dieron vuelta la historia , se quedaron con el título y dejaron a los argentinos con las manos vacías tras una gran temporada.

Argentina comenzó ganando por el try tempranero de Luciano González. La conversión quedó en manos de Mare, que desde una posición muy abierta, falló. A partir de ahí, los franceses se recompusieron y no dejaron jugar a Los Pumas, que propusieron más ganas que juego. Parez Edo marcó el primer try y la conversión para los galos.