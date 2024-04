Denunciaron a dirigentes de Olimpia por agredir a un árbitro y romper su moto

"Pasamos un mal momento y por eso hice la exposición, la denuncia, con la rotura de la moto; porque ya lo tenían planeado a esto. Ya me habían sacado el cable y la bujía, todo, para justamente que yo no me fuera y poder hacer lo que ellos quisieran conmigo", expresó García a este medio.

La situación tomó por sorpresa a los árbitros, ya que ambos declararon en el informe que enviaron a la Federación Sanjuanina de Patín que el partido se desarrolló con total normalidad y que incluso los jugadores de ambos equipos se acercaron a saludarlos.

"Durante el partido no hubo hubo ningún problema. Los técnicos se fueron a sus camarines, tranquilos. Acá el único problema es cuando se ensañan con algún árbitro, en este caso un par de personas inadaptadas se ensañaron conmigo y por eso sucedió lo que sucedió. Vinieron a querer increparme, a querer propiciarme golpes, cosa que no llegaron a lograr", agregó García.

A raíz de lo ocurrido y en solidaridad con su colega, los árbitros sanjuaninos de hockey sobre patines decidieron no volver a dirigir a ninguna categoría de Olimpia hasta que haya una resolución penal y federativa. Además, en caso de volver al club de Capital, exigieron policías adicionales en los partidos. "Fue grave lo que pasó. Agredieron a un colega y no lo vamos a permitir. Pedimos una sanción ejemplificadora", es el mensaje que bajaron los árbitros.