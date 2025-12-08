lunes 8 de diciembre 2025

De visitante, Estudiantes ganó el clásico y jugará la final del Clausura ante Racing

El Pincha venció 1-0 a Gimnasia en el Bosque con gol de Tiago Palacios y se clasificó a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero.

Estudiantes volvió a imponerse en el clásico platense y lo hizo en un escenario ideal: en el Bosque y con el pasaje a la final del Torneo Clausura en juego. El Pincha venció 1-0 a Gimnasia con un tanto de Tiago Palacios y se metió en la definición del campeonato, donde enfrentará a Racing el próximo sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez mostró solidez y personalidad en un duelo cargado de tensión, muy disputado desde el inicio. Gimnasia intentó imponer su ritmo con presión alta, pero Estudiantes fue más efectivo y encontró la ventaja en una jugada construida con paciencia: a los 28 minutos, Palacios apareció con un remate preciso que silenció al Bosque y desató la fiesta albirroja.

En el complemento, el Lobo buscó el empate con más ímpetu que claridad, pero se encontró con una defensa firme y un arquero seguro, que sostuvieron el 1-0 en los momentos de mayor presión del local. Estudiantes, por su parte, apostó a las transiciones rápidas y estuvo cerca de aumentar la diferencia.

Con esta victoria, el Pincha estira su supremacía reciente en el clásico y se instala nuevamente en una definición nacional. Ahora, el desafío será frente a Racing, que llega en alza después de eliminar a Boca en la Bombonera. La final se jugará el sábado en Santiago del Estero y promete una definición vibrante entre dos equipos que llegan con confianza y ambición.

