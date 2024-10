De tener un accidente que lo retiró del fútbol y jugar en el potrero, a competir por ser el mejor arquero de Sudamérica: la historia de Enzo Cuello

Cada deportista carga su propia mochila. Algunos tienen privilegios y a otros les cuesta una eternidad poder llegar a cumplir sus sueños. Enzo Cuello tiene una historia muy particular, ya que si no hubiese pasado por un grave accidente de tránsito, quizás a esta altura el capítulo sería otro. Hace un mes le ganó una competencia a los arqueros sanjuaninos en una 'Batalla' que se disputó en el Estadio San Juan del Bicentenario y sacó boleto a la final en Paraguay: la cita será en diciembre y un lugar privilegiado al que pocos acceden. Quién es el pibe del fútbol de potrero que buscará ser el mejor arquero de Sudamérica.

El arquero jugaba para las inferiores de Alianza y en 2012 tuvo un grave accidente en moto cuando se dirigía a trabajar: "De repente me salió un auto, me atropelló y me dejó tirado. Hasta la fecha no se quien fue. Tuve una fractura expuesta, problemas en la rodilla, me pusieron tornillos en el talón y tuve una fractura expuesta de calcáneo (es el más grande de los huesos del tarso del pie) y eso me impidió seguir jugando", recordó.

image.png

Si bien no llegó a debutar en la Primera de Alianza, el fútbol era un eslabón importante en su vida, ya que por los horarios de entrenamientos y partidos, pasaba la mayor parte del tiempo en el Centenario de Santa Lucía. Cuando pasó lo del accidente de tránsito fue duro, tanto que debieron operarlo y reconstruirle partes de la pierna. Pasó casi tres años afuera, pero el regreso no se dio como lo imaginó.

"Pude volver a las canchas después de 3 años, en ese momento lo tenía a Grabinski como técnico. No fue fácil, por el accidente me costó adaptarme. Traté de hacerlo de a poco, porque sabía que podía y me gustaba, necesitaba estar en una cancha", contó Enzo a Tiempo de San Juan. Asimismo, dijo que a pesar de eso nunca se puso límites y siempre buscó alternativas para volver a atajar: "Empecé a jugar con mis amigos en el barrio".

image.png

¿Cómo llegaste a la Batalla de Arqueros? "Me inscribieron mis amigos y mi novia. Ellos me pagaron la inscripción y me dijeron 'andá'. La verdad es que no quería participar porque habían muchos arqueros de primer nivel del fútbol local que están activos y entrenando todos los días. Sabía que desde entrada corría en desventaja por eso", relató Enzo sobre el momento que tuvo que armar el bolsito y viajar al Estadio San Juan del Bicentenario, el lugar que reunió a los mejores porteros de nuestra provincia.

Venía de una semana complicada porque mi mamá estaba internada en Córdoba. Estuve con ella cuidándola, no estaba comiendo ni durmiendo bien; llegué después de 12 horas de viaje, me acosté y al otro día fui el mejor en la Batalla de Arqueros

"Cuando gané no lo podía creer, es una cosa de locos. Un día estás mal y al otro te pasa de todo. Todavía no caigo", aseguró.

image.png

Enzo sacó boleto a la Final Sudamericana de la Batalla de Arqueros que se celebrará en Paraguay y a pesar de haber tenido una buena performance, afirmó que es difícil de creer: "Nunca pensé que se podía dar, que podía ser finalista. Solamente fui a disfrutarlo, a tener una experiencia más, nunca pensé que lo iba a lograr entre tantos arqueros de experiencia. Me sentía menos que ellos, sentía que había una gran diferencia, pero traté de tener fe, tomarlo con calma y relajarme".

El pibe de potrero tiene que defender el arco en diciembre (del 5 al 8), cuando le toque competir en Paraguay ante los mejores de Sudamérica. "Voy a entrenar muy duro, Paraguay va a ser exigente, van a estar los mejores y voy a hacer todo para dejar a San Juan en lo más alto".