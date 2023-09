De la Villa San Damián y carpintero: quién es Mauricio Acosta, el nuevo presidente de Unión

Mauricio es hincha de Unión de toda la vida. De muy chico empezó a ir a la cancha y a vincularse con ese ambiente. Se crio en el seno de la Villa San Damián y ahí empezó a gestarse ese amor por el club: "Soy un adicto Unión, de chico me sentía muy identificado y empecé a ir a la cancha. Me emocioné y me gustó" , expresó Acosta a Tiempo de San Juan .

El flamante presidente del Azul relató cómo vivió el momento de las elecciones: habló de sorpresas, objetivos y el compromiso obligado a responderle a esta camiseta que tanto quiere.

"No me veía venir estas elecciones, porque la otra lista traía un poder avasallante con nombres de prestigio y de trayectoria. A mí sólo me involucró el voto joven, del hincha que quería una dirigencia joven", aseguró el nuevo presidente de Unión y quién es papá de Karen (21), Ezequiel (19) y Román (14).

Me convencieron los socios, la familia del club y la gente buena, la pujante. En mi encontraron afecto de liderazgo y lo voy a demostrar Me convencieron los socios, la familia del club y la gente buena, la pujante. En mi encontraron afecto de liderazgo y lo voy a demostrar

image.png

Mauricio es carpintero de toda la vida por sus tíos que lo involucraron en este rubro. Ahora lo acompaña su hijo y es quien se amolda a la perfección cuando él se ausenta. El presidente fabrica muebles de todo tipo y le provee a su hija para la venta. Con el título de presidente, ahora tendrá que dividirse con sus dos pasiones.

image.png Foto: Facebook

EL DESAFÍO DE TOMAR LAS RIENDAS DE UNIÓN DE VILLA KRAUSE

Uno de los primeros objetivos de Mauricio Acosta es terminar con el predio de Unión que es El Bosque y que está ubicado en calle Lemos y 5. Según expresó, "en 60 días lo quieren tener habilitados para que escuela, inferiores y fútbol femenino jueguen de local ahí".

Acosta explicó todo la esencia que se perdió en Unión durante estos años de gestión: "No hay liderazgo, nadie respetaba a nadie. El club quedó abandonado y a la deriva. Como hincha y simpatizante, me puse la camiseta para llevar esto adelante. Cuando nos suspendieron del Regional pensé que era una causa perdida, que no iba a cambiar la violencia en el club, pero empecé a asistir más. Los hinchas creyeron en mí y se pusieron a disposición, siempre me dieron su palabra. Necesitamos sumar y que la familia vuelva a la cancha".

image.png Foto: Facebook

Unión de Villa Krause estuvo a un paso de conseguir el ascenso al Federal A, pero cayó ante San Martín de Mendoza en el 12 de octubre y el final terminó con violencia. Eso lo llevó a una sanción y a quitarle la posibilidad de volver a jugarlo por determinado tiempo. Sin embargo, lo que pase con eso está por verse en los próximos días debido a que al Azul podrían levantarle la suspensión.

image.png

A raíz de eso, Mauricio Acosta dijo que será un desafío y que lo van analizando día a día. Mientras tanto, el objetivo cercano es el Torneo Local, el pelear entre los mejores del campeonato y sin tener que hablar del descenso.