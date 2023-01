De la Villa Aberastain a pelear por un puesto en la Primera Nacional: el pibe que lo apostó todo por sus sueños en el fútbol

image.png Germán Giménez (izquierda), en la escuelita de Aberastain

Sin esperarlo, pero sabiendo todo lo que da, el juvenil fue sorprendido con una tremenda noticia que sin duda le cambió la vida: "Un representante me vio jugar el Torneo Regional en Aberastain. Me habló, me propuso y la verdad que desde el primer minuto dije que sí, que era un cambio tremendo en mi vida, porque me tenía que ir lejos de casa y empezar de cero en otra provincia, pero al que le gusta esto va a entenderme. Aposté todo y me vine sin pensarlo".

Las sensaciones que lo invadieron fueron muchas, ya que a sus 21 años tuvo la suerte de ser visto por Estudiantes de Buenos Aires, un equipo de la segunda categoría del fútbol argentino.

"Sentí mucha alegría, un orgullo, porque te das cuenta que estás haciendo bien el trabajo. Estaba muy contento y cuando se lo comunique a mis papás y a la familia, se volvieron locos, explotaban de alegría. Ellos a pesar de la distancia están muy contentos de que yo esté acá", aseguró el futbolista sanjuanino.

Este será su primer contrato como profesional, y sabe muy bien que solo ha sido fruto de su esfuerzo: "Es muchísima mi felicidad de querer seguir luchándola, peleándola, porque es un sueño. Todo chico quiere llegar a jugar esto, de dedicarse a esto, la verdad que estoy muy contento por esta oportunidad que se me dio y la voy a aprovechar al máximo".

El sanjuanino Giménez pasó de jugar el Torneo de la Liga Sanjuanina a firmar contrato con Estudiantes de Buenos Aires, el equipo Pincha que milita en la Primera Nacional y que el campeonato pasado perdió la final por el ascenso: "Esto es una locura y se los hago saber al que me pregunta. Todo es profesionalismo el que se maneja y trato de vivir todos esos momentos al 100 por ciento".

Los entrenamientos son muy exigentes. Se trabaja mucho la técnica y la fuerza. Cada uno se quiere ganar su lugar para el comienzo del torneo y yo me estoy sintiendo bien, me estoy adaptando al ritmo de ellos

En cuanto a sus sueños, le confesó a Tiempo que el objetivo más cercano es tener un buen torneo en Estudiantes de Buenos Aires en el cual se pueda mostrar para pegar el salto a más. No le teme a Primera ni mucho menos se pone techo para verse en un fútbol europeo.