De La Cruz, pilcha y ¿chicana para River?

El talentoso volante, que participó del Mundial de Qatar 2022 con la Celeste, recibió una camiseta con el 12 y su nombre, con la que se tomó fotos, pero no significa que ese sea su dorsal dado que simboliza a la hinchada y no es seguro que sea la que vaya a vestir. Comenzará la pretemporada bajo las órdenes de Tite y se sumará al campeón de dos de las últimas cinco ediciones, una de ellas (2019) justamente contra el River de De La Cruz.

Flamengo explicó por qué no lo compró antes y la chicana a River

Nicolás De La Cruz llegó a Río de Janeiro y fuer recibido por Marcos Braz (vicepresidente de fútbol) y Bruno Spindel (director ejecutivo), que luego hablaron con el sitio oficial. "La gente piensa que como Flamengo pagó la cláusula no hacía falta hablar con River. Teóricamente, es así. Pero si no tienes el apoyo y el compromiso de él, no tiene sentido pagar la rescisión y no hacer las cosas bien con el futbolista. Esto es básico", manifestó Braz ante los medios. "Vi algunas cosas en Internet: 'Ah, Braz es un estúpido, ¿por qué no pagó la cláusula el año pasado?'. Si entendiéramos que hay un acuerdo con el jugador, incluso podríamos hacerlo. Pero entendí que todavía estaba un poco lejos, un futbolista que competía en varios campeonatos, como la Libertadores, había que respetar ese aspecto deportivo. Por supuesto, siempre señaló el cariño, el respeto y la grandeza del Flamengo para venir a jugar aquí, pero hay un momento para esto, y ese era el momento adecuado", completó.

Además, contó que el Millonario no quería negociar por el uruguayo y tiró una chicana. "Ahora que teníamos luz verde para poder arreglar con el jugador y luego pagar efectivamente la cláusula. Traemos a un jugador de Selección, de Mundial, el mundo árabe también podría haber pagado esta multa... Otros equipos podrían, por supuesto que no son tantos, pero hubo una presentación de todo el contenido de su carrera deportiva, para permanecer cerca de la selección nacional", manifestó. "Tengo que agradecer a toda la gente involucrada en este proceso: a él, a los empresarios, en fin... River no quiso negociar con nosotros. Hace cuatro años ganamos esa final, es un rival nuestro en el continente, y ellos lo saben y no querían reforzar a un rival. Es justo, pero gracias a Dios superamos este obstáculo. Un viejo sueño suyo y nuestro", concluyó.