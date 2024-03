De goleador de San Martín a estrella de la Kings League, el torneo creado por Piqué

-Sí, sí. Cuando trajeron el proyecto a América, desde España, surgieron pruebas de jugadores en las que no había restricción de edad y ningún otro límite. Y bueno, hablando un poquito con mi hijo, que ya conocía más todo lo que era la Kings League en España, me dijo que me anotara. Con la motivación de él, me anoté. Tuve que mandar un video, me hicieron una prueba presencial y después quedé. La verdad es que estoy contento porque se trata de un proyecto muy sólido, muy bueno, y que tiene mucha repercusión, la gente se ha prendido mucho Además porque tiene muchos exjugadores y ahora quedó como presidente Miguel Layún, exselección de México, quien se retiró hace poquito.

64730069-ef4e-4389-aaad-09625f14a7e8.jpg

-Cómo es estar adentro del torneo, me imagino que diferente al fútbol doméstico...

-Es un proyecto muy sólido, la verdad que tiene unas bases muy fuertes y eso es lo que está haciendo que vaya encaminado. Pero es un torneo de fútbol 7 con reglas propias, diferentes a las que vemos comúnmente en el fútbol. Pero son también interesantes y también buenas para el show, para el espectáculo. Yo lo estoy disfrutando mucho y la gente también aquí en México lo está disfrutando mucho. Hay mucha audiencia, se ve en casi todo el mundo. Acá en América los latinos somos muy futboleros y cuando se habla de fútbol la verdad que la gente acompaña, la gente está, y bueno, eso también es lo bueno del proyecto, que la gente se enganchó muy rápido y permite mayor auge a la liga. Todavía no me retiro, pero es lindo volver a sentir esa adrenalina de competir, porque es una liga competitiva donde los equipos están bien armados.

Estamos hablando del argentino Martín Bravo, nada más y nada menos. El oriundo de Santa Fe fue fichado por Club de Cuervos, que es presidido por la influencer mexicana Mercedes Roa.

-¿Qué era de tu vida cuándo te animaste a postularte para la Kings?

-Estaba trabajando como técnico de la Sub-16 de Puebla, donde sigo. Hice el curso de entrenador y la idea mía era poder seguir un poquito también en el fútbol de esa manera. Empecé con chicos de 13 años y al tiempito, a los seis meses, ya fui con los chicos de 16. Estamos compitiendo en inferiores, o sea, aquí les llaman "fuerzas básicas" a nivel nacional. Estamos tratando de enseñar un poquito lo que aprendí durante todos estos años de carrera como futbolista, y tratando de darle un rumbo a los chicos y a todo lo que es Puebla y su futuro.

Después de desvincularse de San Martín en 2020, Martín Bravo pasó por Central Norte y luego terminó en Tlaxcala de México, su último club.

-Pero no estas retirado...

- No, siempre le dejo una puertita abierta al fútbol profesional. Creo que le puedo dar un poquito todavía, a lo mejor uno o dos años; por eso nunca hice oficial mi retiro. Me sigo entrenando, me sigo preparando, pero bueno, son cosas de la vida. Hoy estoy en la Kings y como entrenador, pero si en algún momento surge alguna posibilidad de volver a jugar, yo estaría encantado. Ya el tiempo lo dirá, pero por el momento estoy contento con lo que estoy haciendo aquí.

8e7f79c3-cc90-46dd-a9ba-90533eccf730.jpg

-Volviendo a la Kings, ¿cómo es tu rutina diaria?

-Se juegan todos los fines de semana, todos los domingos, y los partidos se disputan en el mismo lugar. Hay una cancha que la hicieron desde cero para albergar todos los partidos, en horarios diferentes. Se arranca a las tres de la tarde y se termina en la noche. Y con los entrenamientos, trabajamos dos días a la semana. Hay jugadores que realmente no se dedican pura y exclusivamente a esto y tienen sus trabajos, entonces generalmente nos juntamos dos veces a la semana. Hay jugadores que vienen incluso desde otros países a jugar y ya después se regresan a sus hogares. La dinámica está buena.

En la fecha 5 habrá cruce con "Muchachos FC", el único equipo argentino en la Kings League Américas: "Les va bien, tienen muchas figuras. Estará lindo el partido".

-Entre tus actividades como entrenador y jugador, ¿hay tiempo para ver al Verdinegro?

-Sí, siempre lo trato de seguir. Las veces que puedo veo sus partidos, lo sigo bastante en redes sociales. Trato de estar en contacto porque San Martín es uno de los clubes que está en mi corazón, es el club que realmente me dio la oportunidad de poder ser, o mejor dicho, de poder tener continuidad en Primera División. Y le voy a estar eternamente agradecido, así que realmente a San Martín lo quiero muchísimo, lo llevo en mi corazón, y quién dice no, algún día a lo mejor pueda dirigirlo. Hay muchas cosas que me vienen a la cabeza hoy en día, que realmente tengo muchos proyectos personales, y ojalá que se puedan cumplir.

da3bf133-17ed-4068-8cfc-aa6285ea4c92.jpg

-¿Un proyecto sería ese, dirigir a San Martín?

-Yo me estoy preparando mucho en la dirección técnica, sigo haciendo cursos, me sigo especializando, y bueno, voy agarrando experiencia. Como en todo, uno empieza de a poco, haciendo bases sólidas, y después va escalando. Mi idea es seguir en México e ir escalando posiciones, hasta llegar a Primera. De a poquito vamos a ir haciendo pasos firmes, para algún día me pueda tocar dirigir al verde y negro. Pero lo tomo con mucha calma. Ahora sé que están punteros de la Primera Nacional y espero que siga así, que le vaya bien.

bravo.jpg

-Me imagino que tu esposa sanjuanina te pide volver también...

-Sí, ella es la primera que me dice que quiere volver. A la primera oportunidad que hay, siempre me habla de volver. Pero vamos bastante seguido, mi hijo también nació en San Juan, entonces tenemos toda la familia allá.

Bravo anotó 9 goles en 22 partidos disputados con el equipo de Concepción durante la temporada 2007-2008. En su segunda etapa en el Verdinegro marcó 7 goles en 31 partidos.