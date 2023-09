Confirmado: San Martín perdió un juicio millonario con un jugador y espera una última movida que lo salve

Sánchez se fue de San Martín pero a los pocos meses le inició una demanda millonaria, en la que reclamaba los sueldos "adeudados" de la segunda temporada, en la que ni siquiera había estado en San Juan. En primera instancia el Sexto Juzgado Laboral falló a su favor; lo mismo ocurrió con la Cámara de Apelaciones.

"Los abogados laborales de acá dicen que un contrato laboral se debe respetar y no es así, son contratos totalmente distintos. Nosotros no teníamos que pagarle nada, porque verdaderamente le pagamos el sueldo hasta que le rescindió el contrato. Cuando firmamos el contrato con Sánchez, lo hicimos con la cláusula que decía que si descendíamos, se rescindía el contrato de mutuo acuerdo. Pero él no aceptó y quiso cobrar los años siguientes. Además, Matías Sánchez ha jugado en otros clubes, no es que dejó de jugar", explicó a Tiempo de San Juan Jorge Miadosqui.

Ahora la dirigencia del club verdinegro presentó un recurso extraordinario en la Corte de Justicia de San Juan para que primero pueda admitir el caso y luego pueda estudiarlo a fondo y resolverlo. Buscan que se haga lugar a la clausula que permitía la rescisión de contrato en caso de que se descienda de categoría, como pasó. "Nosotros hemos pedido un recurso extraordinario en función del fallo de la Corte en el caso San Lorenzo, para que revea la situación. Lo único que pretendemos es que la Corte admite el recurso, que lo vea. Queremos que lo vea nada más. Si no lo admite, pues estamos al horno", agregó Miadosqui.

Lo que hizo San Martín fue presentar en jurisprudencia un caso similar y reciente como el de Ignacio Piatti a San Lorenzo. En el caso del Ciclón, la Justicia falló a su favor en el juicio laboral con el conocido futbolista, quien reclamaba una suma cercana de alrededor de siete millones de dólares, de la cual le exigieron que abone 800 mil dólares. Es la última maniobra a la que apelan para evitar pagar la suma millonaria.

"Si nosotros hubiéramos sabido que este juicio lo íbamos a perder, a lo mejor lo hubiéramos sanado con un convenio de pago hace mucho tiempo. Pero no, nunca pensamos que esto iba a ser así, porque verdaderamente hicimos las cosas como corresponden", señaló el presidente de San Martín.

Desde el club esperan a tiempo que la Corte se proclame sobre el caso. Si no hay fallo a la brevedad, Sánchez podría exigir que se le empiece a abonar los más de 25 millones de pesos. Si esto sucede, el club entraría en una situación gravísima en lo financiero, que podría derivar en la Ley 25284 de salvataje de entidades deportivas. Básicamente lo que dictamina la ley es la creación de un fideicomiso, en el que el club separa a su comisión directiva y transfiere esas funciones a un órgano judicial que empieza a administrar la entidad llamada "insolvente".

"Es una situación gravísima. Con la Ley de Salvataje la Justicia se hace cargo del club. Y sin razón, porque es un club que está ordenado, que no le debe nada a nadie. La verdad es que es realmente increíble lo que está pasando. Parece que la Justicia de Buenos Aires es distinta a la justicia de San Juan", expresó Miadosqui.