jueves 21 de agosto 2025

Motociclismo

Con tres sanjuaninos, el Latin América Talent Cup desembarca en El Villicum

La competencia se disputará del 28 al 31 de agosto. El evento tendrá la presencia de tres pilotos sanjuaninos: Facundo Mora, Juan Elías Mora y Santino Sabbattini.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Latin América Talent Cup, categoría de jóvenes motociclistas latinoamericanos, corre por la quinta y sexta fecha en el Circuito San Juan Villicum, entre el 28 y 31 de agosto. El evento tendrá la presencia de tres pilotos sanjuaninos: Facundo Mora, Juan Elías Mora y Santino Sabbattini.

Esta competencia estará acompañada por la tercera y cuarta fecha del Campeonato Chileno de Velocidad, consolidando a nuestra provincia como capital regional del motociclismo, además de proyectar a la provincia en el calendario deportivo internacional y mostrar el potencial de sus pilotos locales.

Serán cuatro días de emoción, talento y pasión sobre dos ruedas, donde competidores de Latinoamérica disputarán la prueba en este circuito internacional, con velocidad, adrenalina y espectáculo asegurado. El costo de la entrada es de 10.000 pesos y es válida para todo el fin de semana, teniendo acceso al Paddock para que el público pueda observar a los competidores y sus máquinas.

Tras cuatro fechas disputadas en la América Talent Cup, el campeonato es liderado por el sanjuanino Facundo Mora con 95 puntos, seguido por Santiago Gossa con 85 y el nicaragüense Andoni Domínguez reúne 48 unidades, entre las principales posiciones. Cuarto se encuentra Juan Elías Mora con 45 puntos y noveno Santino Sabbattini que alcanzó 29 unidades.

Facundo Mora, que viene de ganar las últimas dos carreras, comentó como se prepara para la competencia. “Nos preparamos muy bien física y psicológicamente, estoy bastante motivado por el entrenamiento tanto arriba de la moto como en el gimnasio. Contento y ansioso porque llegue el fin de semana de carrera en San Juan”.

El calendario comenzó en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, y siguió en el circuito de Codegua, Chile.

