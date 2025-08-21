Con tres sanjuaninos, el Latin América Talent Cup desembarca en El Villicum

La Latin América Talent Cup, categoría de jóvenes motociclistas latinoamericanos, corre por la quinta y sexta fecha en el Circuito San Juan Villicum, entre el 28 y 31 de agosto. El evento tendrá la presencia de tres pilotos sanjuaninos: Facundo Mora, Juan Elías Mora y Santino Sabbattini.

Esta competencia estará acompañada por la tercera y cuarta fecha del Campeonato Chileno de Velocidad, consolidando a nuestra provincia como capital regional del motociclismo, además de proyectar a la provincia en el calendario deportivo internacional y mostrar el potencial de sus pilotos locales.

Serán cuatro días de emoción, talento y pasión sobre dos ruedas, donde competidores de Latinoamérica disputarán la prueba en este circuito internacional, con velocidad, adrenalina y espectáculo asegurado. El costo de la entrada es de 10.000 pesos y es válida para todo el fin de semana, teniendo acceso al Paddock para que el público pueda observar a los competidores y sus máquinas.

Tras cuatro fechas disputadas en la América Talent Cup, el campeonato es liderado por el sanjuanino Facundo Mora con 95 puntos, seguido por Santiago Gossa con 85 y el nicaragüense Andoni Domínguez reúne 48 unidades, entre las principales posiciones. Cuarto se encuentra Juan Elías Mora con 45 puntos y noveno Santino Sabbattini que alcanzó 29 unidades.

Facundo Mora, que viene de ganar las últimas dos carreras, comentó como se prepara para la competencia. “Nos preparamos muy bien física y psicológicamente, estoy bastante motivado por el entrenamiento tanto arriba de la moto como en el gimnasio. Contento y ansioso porque llegue el fin de semana de carrera en San Juan”.

El calendario comenzó en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo, y siguió en el circuito de Codegua, Chile.