¿Con equipo alternativo o titulares?: el desafío que tendrá Demichelis en San Juan por Copa Argentina

¡Qué desafío!. River carga con buen plantel, un técnico privilegiado, pero no logra encontrar ese 'no se qué' en la Liga Profesional. Tampoco es que le va muy mal, pero no es el equipo acostumbrado a ver, con la idea puesta entre cejas y goleador. Martín Demichelis llegó a ocupar el trono que dejó Marcelo Gallardo y no le fue fácil. Y claro, es Napoleón. Lo cierto es que dejando un poco de lado el primer plano del torneo argentino, este próximo 8 de marzo tendrá una parada complicada en San Juan cuando tenga que pelear por llevarse el pase a la siguiente instancia de la Copa Argentina. ¿Con equipo alternativo o titulares?: el reto que tendrá el DT en territorio sanjuanino.