Cómo el hockey revolucionó todo un pueblo en la cordillera sanjuanina

Como si fuera un retrato de Van Gogh, un grupo de hockistas corre detrás de la bocha con los picos nevados de la Cordillera de Los Andes como testigo. Allí, donde la fría brisa barrealina penetra en la piel, aún en vísperas de la Primavera, los chicos despliegan su magia en la lejanía de la localidad calingastina de Barreal. A casi 210 kilómetros de la ciudad de San Juan, donde todo se hace cuesta abajo pero no imposible, un pueblo conserva la pasión por un deporte que no es el fútbol ni el ciclismo. Deporte que llegó a principios de los años '90 gracias a un inquietante matrimonio bonaerense -Celeste y Fernando Bugallo-, que supo levantar a pulmón uno de los centros deportivos y formativos más importantes de San Juan: el Barreal Hockey Club.

Son 150 chicos y chicas los que actualmente entrenan en la única cancha de arena que tiene el departamento. Hasta el recinto llegan jóvenes soñadores de distintos puntos de Calingasta. Chicos que gracias al hockey tuvieron la posibilidad de recorrer por primera vez las rutas sanjuaninas, descubriendo que hay más hockey bajo los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. “Barreal me cambió la vida. Me da orgullo estar en este club, el cual me dio esperanzas de poder competir y viajar”, expresa Maicol Tapia, un pequeño de Sorocayense, quien en octubre viajará con su división a Mar del Plata para representar a San Juan en los Juegos Evita.