Colapinto en el Gran Premio de China: visita en Williams y "estoy aburrido"

Por otra parte, Colapinto aseguró que no lo dejan brindar declaraciones sobre su futuro. "No puedo hablar, boludo. No me dejan", expresó en diálogo con ESPN , en medio de risas. Y remató: "Disfruten ustedes, yo estoy aburrido".

Otra dura carrera para Alpine

Alpine sigue sin levantar cabeza en el inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El australiano Jack Doohan, el rookie dueño del asiento al que aspira Coalpinto, finalizó 16° y recibió diez segundos de sanción y dos puntos menos en la súper licencia por una peligrosa maniobra contra Isack Hadjar (Racing Bulls).

Por otra parte, Pierre Gasly había terminado 11°, pero fue descalificado porque el peso del auto estaba por debajo del límite (lo mismo sufrió Charles Leclerc, de Ferrari). Lewis Hamilton (Ferrari) también sufrió la descalificación, debido a que su auto sufrió un "desgaste excesivo por derrape".