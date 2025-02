Cholo 'De Clay': el chiste del técnico del Atlético de Madrid en rueda de prensa que se volvió viral

La reacción del estratega albiceleste no pasó inadvertida. Algunos usuarios compararon su risa con la del dibujo animado Patán, de los Autos Locos; mientras que los aficionados del Colchonero aprovecharon para endiosar su figura.

"Vamos a llegar al Bernabéu de la misma manera que llegamos siempre... En autobús".



Y se descojona jajajajajajajajajajaja.



— Iván (@IvaanBlanco26) February 4, 2025

El Atlético de Madrid llega al compromiso ante su eterno rival en un gran momento anímico tras imponerse con autoridad sobre el Getafe en cuartos de final de la Copa del Rey. En ese encuentro, Giuliano Simeone, hijo del entrenador, fue una de las figuras con un doblete, aunque su padre evitó elogiarlo en exceso. “Muy contento, muy orgulloso de lo que hace ese jugador de cantera porque está demostrando que está ahí porque lo merece”, comentó, mencionando a otros futbolistas formados en la institución como Koke, Thomas Partey, Lucas Hernández y Pablo Barrios.

Consultado sobre la manera en la que celebró los goles de su hijo, Simeone explicó: “El primer gol lo grité como necesitaba gritarlo, con la importancia que tenía ese primer gol. El segundo gol menos, porque todavía el partido no estaba cerrado. Y ya el tercer gol con más efusividad porque el partido va encaminándose”. Añadió que su reacción no dependió de quién anotó los tantos, sino del contexto del partido. “No tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo. Simplemente, hay momentos que entiendo que el partido todavía no está cerrado, que el 1-0 y el 2-0 no es el resultado que te cierra un partido. Y bueno, por eso la efusividad de una manera u otra, con respecto a la importancia que tiene el gol en el partido”, explicó.

El Atlético de Madrid le pisa los talones al Merengue

El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se disputará el sábado en el Santiago Bernabéu, cobra una relevancia especial en la lucha por el título de La Liga. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti lidera la clasificación con 49 puntos, seguido de cerca por los colchoneros con 48 y Barcelona con 45. En este contexto, la broma de Simeone sirvió para desviar la atención de la polémica arbitral y enfocar el discurso en el rendimiento de su equipo.

El entrenador argentino también destacó la importancia de la competencia interna en su plantel y la actitud de los jugadores que ingresan desde el banco. “Lo más saludable y lo más sano que se puede apreciar en el equipo es que la gente que entra, entra con mucho entusiasmo. La gente que entra, entra a competir, sean 10, 15, 20, media hora, 45 minutos. Y bueno, eso sigue existiendo”, analizó.

Sobre el desarrollo del partido ante Getafe, Simeone valoró la intensidad con la que su equipo salió a jugar. “El equipo interpretó bien el partido que tenía que hacer. Buscó ser contundente, tuvo velocidad, intensidad y agresividad ofensiva”, destacó. Además, reconoció el cambio en el planteamiento del rival respecto a sus actuaciones previas ante Real Sociedad y Barcelona.

En relación con la preparación para el derbi, el técnico rojiblanco evitó realizar comentarios que pudieran aumentar la tensión previa al duelo. “Seguramente aparecerán del jueves al sábado un montón de cosas que llenarán los periódicos, como tiene que ser, como es un partido clásico en la ciudad. Y la verdad que es bonito que suceda”, afirmó.

Con la clasificación a semifinales de la Copa del Rey asegurada, el Atlético de Madrid ahora centra su atención en la Liga, donde el margen de error es mínimo en la pelea por el título. Para Simeone, la clave estará en mantener la competitividad interna y el nivel de intensidad exhibido en los últimos encuentros. “Es la pequeña diferencia que podemos tener con los demás. Si nosotros mantenemos esa estabilidad y esa competencia que obviamente van mostrando los chicos, nos da posibilidades para hacer el camino que estamos haciendo”, concluyó.

