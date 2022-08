Cavani rompió el silencio y explicó por qué no vino a Boca

Cavani explicó por qué rechazó a Boca

"La decisión es puramente mía, no necesito dar detalles, pero el problema no fue el dinero ni con Riquelme", sentenció Cavani en una charla fuera de aire con ESPN. Además, el ex Manchester United -entre otros- habló muy bien de Román, con quien mantuvo contacto en las últimas semanas y descartó algún inconveniente con él.