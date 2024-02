Carmelo Paniagua: "El Aldo Cantoni es como la Bombonera del Hockey"

En la mesa de panelistas de la Conferencia de Prensa, se encontraba el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, Daniel Martinazzo, Miembro del Comité de Hockey de World Skate, Nancy Herrera, Vicepresidenta de la Confederación Argentina de Patín y Presidenta de la Federación Sanjuanina de Patín y Daniel Kenan, Director de Deporte Federado y ex arquero de la selección Argentina de Hockey sobre Patines.

La Copa que contará con tres jornadas de competencia, atrae la visita de varios turistas que llegan a San Juan para ver el mejor hockey sobre patines del mundo. Por ello el auspicio del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Al respecto, el Ministro Guido Romero, comentó: “Agradecerle al Gobernador de la provincia Marcelo Orrego por el apoyo, ya que siempre que vamos a Casa de Gobierno a tocar las puertas con nuestras ganas de hacer eventos deportivos, siempre nos encontramos con una respuesta favorable del Gobernador”.

Otro punto a tener en cuenta, es la enorme importancia de recibir la enseñanza del mejor nivel mundial en este deporte y aprovecharlo, sacarle el mayor provecho posible: “Como todo el mundo sabe, San Juan consume, vive del hockey, ama el hockey, conoce del hockey. Y nosotros necesitábamos que este evento no transcurriera las tres jornadas y que no hubiera nada más para San Juan. Era necesario que nuestros cuerpos técnicos, que nuestros jugadores, que nuestros árbitros pudieran capacitarse. Más teniendo en cuenta que venían equipos tan importantes como los que vienen a participar del evento. Que vinieran árbitros tan importantes como vienen a participar del evento. Era muy importante para nosotros que los clubes de San Juan pudieran receptar toda esta experiencia. A Daniel le pareció muy bien y nos pusimos a trabajar en eso. Ese legado va a tener cuatro jornadas y ya empezamos hoy. Para nosotros es una satisfacción enorme realmente de que este evento tan importante para la provincia deje este legado social. Deje esta enseñanza, deje esta capacitación para todos los sectores del hockey. Porque me parece que solamente capacitándonos es que vamos a poder progresar. Y cómo no nos vamos a capacitar cuando vienen clubes de tamaña importancia, como los que nos visitan para este evento” aseguró el ministro Romero.

Al respecto el legado de enseñanzas que trae esta Copa intercontinental, comenzó hoy jueves con el entrenador del FC Porto, Ricardo Ares Lozano, y continuará mañana con Edu Castro, Entrenador del FC Barcelona, que disertará sobre técnicas y tácticas del ataque en hockey sobre patines. El sábado, será el turno de Natasha Lee, entrenadora del HC Telecable Gijón, exponiendo sobre entrenamientos de equipos femeninos. Todas las disertaciones se llevan a cabo en el parqué del estadio Aldo Cantoni de 10 a 12 hs.

FUENTE: Sí San Juan