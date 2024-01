Carlo Ancelotti explicó por qué rechazó la oferta de Brasil: qué dijo

Durante una rueda de prensa previa al encuentro con el Mallorca, el entrenador italiano dejó claro que su compromiso actual es con el conjunto blanco, aunque no ocultó las conversaciones pasadas con el entonces presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues. “Todo el mundo lo sabe, también en Real Madrid, que he tenido contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés para entrenar a la selección de Brasil. Esto me ha hecho sentirme muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid”, expresó Ancelotti.