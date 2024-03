Bomba: Luis Ventura anunció que Morena Rial está embarazada

“¿Quién es el padre?”, preguntó el panelista Diego Esteves. “No sé ni me interesa, ¿sabés por qué? porque lo tengo que bendecir igual, porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”, respondió contundente Ventura.

Cómo fue la charla en la que Morena Rial le contó a Luis Ventura de su embarazo

Morena, quien ya es madre de Francesco, llamó al conductor de Secretos verdaderos (América) para contarle de su embarazo.

“Hace poco más de un mes ella me llamó por teléfono y me dijo: ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, dijo Ventura.

Luis Ventura tiene una relación muy cercana con Morena Rial (Foto: captura América)

El presidente de APTRA dio más detalles de la charla con la mediática: “Hablamos de eso, hablamos de Francesco, que ahora cumplió un aniversario de bautismo, hablamos de cómo va sorteando las dificultades que va teniendo en la vida, la manera de encontrar una vivienda como corresponde...”.

Y cerró: “Ahora está en Buenos Aires, se está yendo para Córdoba en las próximas horas”.

Además, Ventura dijo que no sabe el sexo del bebé porque no se lo preguntó a Morena.

Fuente: TN