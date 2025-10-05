domingo 5 de octubre 2025

Torneo Clausura

Boca golea a Newell's en La Bombonera

El Xeneize busca meterse nuevamente en los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca recibe a Newell’s en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Xeneize repite el mismo once que cayó ante Defensa y busca volver a la victoria luego de tres partidos, con el objetivo de meterse nuevamente en puestos de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual.

El partido comenzó con intensidad y, apenas a los 6 minutos del primer tiempo, Boca se pone en ventaja. Gran jugada de Barinaga por la derecha, que engancha y saca un centro preciso para Milton Giménez, quien anticipa a su marcador y define de cabeza para el 1-0.

A los 20', Giménez metió otro tanto. El delantero recibió un rebote tras un remate de Leandro Merentiel que fue contenido parcialmente por Espínola y el palo, y no perdonó al segundo intento, definiendo dentro del área para el 2-0.

Nota en desarrollo-

