jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mirando al horizonte

Boca confirmó su interés por un campeón del mundo en Qatar 2022: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo"

El “Xeneize” se quiere reforzar con todo en el mercado de pases y un importante dirigente del club admitió que el delantero es un objetivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paulo Dybala figura en la lista de preferidos de Boca para el futuro inmediato.

Paulo Dybala figura en la lista de preferidos de Boca para el futuro inmediato.

Su nombre viene dando vueltas desde hace un buen tiempo, y la llegada de Leandro Paredes le dio un nuevo impulso. Ahora, desde la dirigencia de Boca, dejaron en claro que Paulo Dybala, hoy en la Roma de Italia, es uno de los grandes objetivos para este mercado de pases.

Lee además
La impactante imagen del estadio del Haka Valkeakoski de Finlandia prendido fuego tras irse al descenso.
En todos lados se cuecen habas

Un tradicional equipo de Finlandia se fue al descenso y sus hinchas prendieron fuego el estadio
boca define su pretemporada 2026 mientras aguarda la oficializacion de ubeda
Planificación

Boca define su pretemporada 2026 mientras aguarda la oficialización de Úbeda

"Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede", aseguró Marcelo Delgado, el único sobreviviente del otrora Consejo de Fútbol.

image

Otro de los objetivo del “Xeneize” es el colombiano Marino Hinestroza, quien ya estuvo en la mira del club. "He visto videos, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos", manifestó el “Chelo”.

El futuro del vestuario de Boca

También se refirió a la situación de Edinson Cavani, de muy opaco 2025: "Seguirá trabajando para ponerse en condiciones. No vamos a discutir lo que es para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero obviamente necesitamos un poco más en los momentos decisivos. Pero también surgen este tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que se pueda recuperar de la mejor manera".

Y cerró con Ander Herrera, quien tuvo un año marcado por las lesiones: "Tuvo muchas lesiones seguidas, pero son jugadores importantes para nosotros. Lo ha demostrado cuando se recuperó, que ha hecho las cosas bien. Le tocó de 15 a 20 minutos, pero las cosas las hizo bien".

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

La bronca de Minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramación exprés

San Juan dio inicio al histórico Campeonato República de Natación

Liga Universitaria: ya hay fecha para las finales

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Video: la alegría y el festejo eufórico del rival de Boca al enterarse que se cruzarán en Copa Argentina

Las zonas de la Liga Profesional y en qué cancha se jugará el primer Superclásico del año

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la bronca de minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramacion expres
Fútbol femenino

La bronca de Minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramación exprés

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Te Puede Interesar

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia video
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia