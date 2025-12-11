Boca confirmó su interés por un campeón del mundo en Qatar 2022: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo"

Su nombre viene dando vueltas desde hace un buen tiempo, y la llegada de Leandro Paredes le dio un nuevo impulso. Ahora, desde la dirigencia de Boca, dejaron en claro que Paulo Dybala, hoy en la Roma de Italia, es uno de los grandes objetivos para este mercado de pases.

En todos lados se cuecen habas Un tradicional equipo de Finlandia se fue al descenso y sus hinchas prendieron fuego el estadio

"Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede", aseguró Marcelo Delgado, el único sobreviviente del otrora Consejo de Fútbol.

image

Otro de los objetivo del “Xeneize” es el colombiano Marino Hinestroza, quien ya estuvo en la mira del club. "He visto videos, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos", manifestó el “Chelo”.

El futuro del vestuario de Boca

También se refirió a la situación de Edinson Cavani, de muy opaco 2025: "Seguirá trabajando para ponerse en condiciones. No vamos a discutir lo que es para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero obviamente necesitamos un poco más en los momentos decisivos. Pero también surgen este tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que se pueda recuperar de la mejor manera".

Y cerró con Ander Herrera, quien tuvo un año marcado por las lesiones: "Tuvo muchas lesiones seguidas, pero son jugadores importantes para nosotros. Lo ha demostrado cuando se recuperó, que ha hecho las cosas bien. Le tocó de 15 a 20 minutos, pero las cosas las hizo bien".

FUENTE: Crónica