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Torneo Apertura

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y sumó su segundo triunfo al hilo

Los tucumanos jugaron medio partido con dos hombres menos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Barracas Central sumó su segundo triunfo al hilo tras vencer como local por 2 a 1 a Atlético Tucumán, por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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El equipo de Ruben Darío Insua llegaba a este encuentro tras ganarle por idéntico marcador a Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado miércoles en el estadio Bautista Gargantini, resultado que lo dejó en la octava posición con 12 unidades.

Por su parte, el equipo de Julio César Falcioni venía de empatar 1-1 con Aldosivi el pasado miércoles en el estadio Monumental José Fierro, resultado que lo deja décimotercero con 6 puntos.

El “Guapo” logró abrir el marcador a los 13 minutos con el gol de Gonzalo Maroni, desviando la pelota de cabeza tras un gran centro al área de Iván Tapia desde la derecha.

Ya en el complemento, a los 25 minutos, el “Decano” empató el partido con el gol en contra de Nicolás Demartini, que desvió la pelota en el intento de interceptar el buscapié que efectuó Lautaro Godoy.

Tan solo un minuto después, Barracas Central sacó del medio y volvió a adelantarse en el marcador con el gol de Lucas Gamba.

El ex delantero de Unión de Santa Fe recibió la pelota en la medialuna del área por parte de Facundo Bruera, remató cruzado y puso el 2-1.

Atlético Tucumán tuvo dos expulsados a los 38 y 50 minutos: los mediocampistas Lautaro Godoy y Kevin Ortiz que habían ingresado en el segundo tiempo.

Con este resultado, Barracas Central escaló a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. Por su parte, el ´Decano´ se mantiene en el décimotercer lugar con 6 puntos.

En la próxima fecha, Barracas Central visitará el lunes a las 21.15 a Huracán en el estadio Tomas Adolfo Ducó mientras que Atlético Tucumán recibirá el viernes a Gimnasia La Plata a las 21 en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

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