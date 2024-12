Baldazo de agua fría para Talleres en la definición del campeonato: se lesionó el sanjuanino Rubén Botta

image.png

El mediocampista fue reemplazado en el entretiempo del encuentro ante Gimnasia por una molestia en aquella zona que traía desde hace varios meses. Si bien todavía queda algunos entrenamientos, la idea de Alexander Medina sería reemplazarlo por Matías Esquivel (fue quien entró en su lugar).

La otra ausencia que deberá suplir el director técnico uruguayoes la de Matías Galarza, suspendido por haber alcanzado cinco tarjetas amarillas. El principal candidato a ingresar sería Bruno Barticciotto, autor del gol en La Plataque le permitió al conjunto cordobés quedar en la cima junto a Vélez.

¿Qué tiene que pasar para que Rubén Botta sea campeón?

El equipo del sanjuanino Rubén Botta suma 48 unidades y +9 de diferencia de gol. Debe ganar y esperar a que Vélez no lo haga. Si no suma de a tres frente a Newell's, no tiene chances de ser campeón.