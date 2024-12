La Liga Profesional, en llamas: la última fecha define al campeón y la clasificación a las copas

Con 48 puntos y +20 de diferencia de gol, si gana le gana a Huracán es campeón. Si empata deberá esperar que Talleres no gane. Si pierde, el campeón será el Globo o la T, dependiendo del resultado del conjunto cordobés.

Talleres:

El equipo del sanjuanino Rubén Botta suma 48 unidades y +9 de diferencia de gol. Debe ganar y esperar a que Vélez no lo haga. Si no suma de a tres frente a Newell's, no tiene chances de ser campeón.

Huracán:

Posee 46 puntos y +12 de diferencia de gol. Debe ganarle a Vélez y esperar que Talleres no venza a Newell's. Este es el único escenario que lo proclamaría campeón.

Por otro lado está el tema de la clasificación a las copas. La Sudamericana la tiene asegurada y, para meterse en la Libertadores debería pasar lo siguiente: Talleres campeón de la LPF, Vélez ganador de la Copa Argentina ante Central Córdoba, y el Globo con un resultado igual o mejor que el de Independiente y Godoy Cruz. De esta manera, se clasificaría al Repechaje del certamen más prestigioso del continente.